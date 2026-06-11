Cum argumentează CSP menținerea în sistem a lui Vasile Plevan, care anterior a picat evaluarea externă a procurorilor de două ori

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a venit cu un comunicat cu referire la respingerea și celui de-al doilea raport al Comisiei de evaluare a procurorilor privind fostul adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan. După cum explică CSP, raportul de reevaluare „nu conține suficiente elemente” care să justifice nepromovarea evaluării externe de către procuror.

„CSP la luarea deciziei a avut în vedere și constatările Curții Constituționale, potrivit cărora, la examinarea rezultatelor evaluării, Consiliul trebuie să se bazeze pe dovezi care confirmă în mod clar că subiectul evaluării nu corespunde cerințelor de integritate etică și/sau financiară. Acest standard de probă aplicat de CSP este mai înalt comparativ cu standardul „dubiilor serioase” aplicabil Comisiei de evaluare și presupune existența unor constatări bine fundamentate. În urma examinării complete a informațiilor și documentelor disponibile, Consiliul a constatat că raportul de reevaluare nu conține suficiente elemente care să justifice nepromovarea evaluării externe de către procurorul Vasile Plevan și, în consecință, a decis promovarea evaluării acestuia”, se afirmă în comunicatul Consiliului Superior al Procurorilor .

Hotărârea motivată va fi redactată și transmisă părților interesate în termenul prevăzut de lege, fiind cu drept de atac în termen de 15 zile la Curtea Supremă de Justiție.

Comisia Pre-Vetting anunța, în iulie 2023, încheierea evaluării grupului de candidați la funcția de membru al CSP, iar Vasile Plevan, potrivit Comisiei, nu întrunea criteriile de integritate financiară și etică, și prin urmare, nu a promovat evaluarea.

CSP a dispus însă reexaminarea cazului, considerând că unele aspecte importante nu au fost analizate suficient și că erau necesare clarificări suplimentare înainte de luarea unei decizii finale.

În cadrul reevaluării, Comisia de evaluare și-a menținut concluzia inițială.