Procurorul anticorupție Victor Cazacu va fi reevaluat. CSP a respins raportul negativ al Comisiei de evaluare

Procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție, Victor Cazacu, va fi reevaluat. Astăzi, 12 februarie, la ședința Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), cu vot unanim, membrii CSP au decis reevaluarea procurorului Cazacu, prin respingerea raportului Comisiei de evaluare a procurorilor.

Anterior, Comisia de evaluare a procurorilor a constatat necorespunderea procurorului cu criteriul de integritate financiară prevăzut de Legea nr. 252/2023 și a propus ca procurorul să nu promoveze evaluarea. Raportul a fost aprobat cu votul majorității membrilor Comisiei care au participat la evaluare, iar doi membri au prezentat opinii separate.

Procurorul Victor Cazacu a fost audiat de două ori. Prima dată de Completul B și a doua oară de Comisie, întrucât Completul B nu a întrunit unanimitatea necesară de voturi pentru aprobarea raportului.

În cea de-a doua rundă, membrii Comisiei au solicitat clarificări suplimentare privind diferențele dintre venituri și cheltuieli, proprietățile deținute, precum și împrumuturile obținute.

„Sper că am fost suficient de explicit cu privire la toate dubiile Comisiei și îmi exprim aprecierea pentru munca depusă”, a spus Victor Cazacu în cadrul ultimei audieri.

Victor Cazacu a fost numit în funcția de procuror în 2010, iar în februarie 2016 a ajuns la Procuratura municipiului Chișinău.

În 2020, procesul penal pe faptul unei eventuale finanțări din exterior a PSRM a fost conexat la cauza penală pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari cu implicarea „Exclusiv Media”, al cărei fondator este deputatul socialist Corneliu Furculiță. În decembrie 2019, procurorul din cadrul PA, Victor Cazacu, a solicitat Serviciului Fiscal de Stat informații despre donațiile primite de PSRM, dar și despre mai multe companii și persoane afiliate socialiștilor, printr care se numără mai mulți deputați, dar și președintele Fundației „Din Suflet”.

Potrivit documentului care a ajuns în posesia Ziarului de Gardă, PA a solicitat Serviciului Fiscal de Stat să prezinte fotocopiile tuturor actelor deținute în privința mai multor persoane și companii care au avut rapoarte financiare cu Partidul Socialiștilor (proveniența, plata impozitelor pe venit, declarații pe venit etc.).