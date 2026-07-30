Procurora Liliana Partole va fi reevaluată: CSP a respins raportul pozitiv emis de Comisia de evaluare

Procurora din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Liliana Partole, va fi reevaluată, după ce Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis respingerea raportului de evaluare pozitiv în privința acuzatoarei. Hotărârea a fost votată unanim în cadrul ședinței CSP din 30 iulie.

Partole a fost subiect al evaluării în temeiul Legii nr. 252/2023, în legătură cu activitatea sa anterioară în cadrul Procuraturii Anticorupție, unde a fost delegată.

Aceasta a fost audiată în mai 2026. În cadrul audierii, procurora a solicitat însă ca discuțiile referitoare primul aspect din notificarea de audiere să aibă loc în ședință închisă, pentru protecția vieții private a persoanelor terțe. Solicitarea a fost aprobată de Comisie.

În partea publică a audierii, membrii completului au abordat subiectul nedeclarării unui împrumut de către procurora.

La examinarea raportului de către CSP, o parte din discuții au avut loc, la fel, în ședință închisă.

Partole activează în procuratură din 2005, când a fost numită în funcția de procuror în Procuratura sectorului Ciocana, municipiul Chișinău. În 2016, Liliana Partole a fost numită în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Anterior, ZdG a scris despre procurora în cadrul documentării unui caz în care o refugiată din Ucraina rămas fără economiile de o viață, în valoare de peste un milion de lei, după ce apartamentul în care se cazase a fost spart de hoți. Liliana Partole ar fi avut o relație cu unul dintre inculpați pe acest caz.