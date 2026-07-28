„Ce fel de democrație avem? Consilierii nu motivează în niciun fel decizia, ei ne scuipă în ochi”. Cum a decurs procesul de amalgamare într-un sat din raionul Hîncești. Primarul spune că decizia le aparține consilierilor, nu locuitorilor

Valentina Geamănă, locuitoare a satului Sofia, raionul Hîncești, s-a adresat ZdG cu o plângere privind modul în care aleșii locali au organizat procesul de amalgamare voluntară. „Am adunat semnături. Toată lumea vrea cu Lăpușna. Cu toate acestea, primăria merge cu Cărpineni, fără să asculte satul. Cum este posibil așa ceva? Ce fel de democrație avem? Consilierii nu motivează în niciun fel decizia, ei ne scuipă în ochi”, a declarat femeia.

Consiliera locală Vera Sava, care a deținut anterior funcția de primar al satului Sofia timp de două mandate, afirmă că „oamenii se revoltă și pe bună dreptate, pentru că le este încălcat dreptul la opinie”.

Primarul satului Sofia, Ion Mîrza, s-a arătat nemulțumit de întrebările ZdG privind modul în care se desfășoară procesul de amalgamare voluntară în localitate. El a declarat că decizia de inițiere a procesului aparține consilierilor locali, nu locuitorilor, și că „s-a procedat așa cum scrie în lege”.

Astăzi, 28 iulie, în cadrul ședinței Consiliului local Sofia, propunerea de amalgamare voluntară cu localitățile Cărpineni și Negrea a întrunit doar trei voturi din totalul de nouă consilieri. Astfel, localitatea riscă să intre sub incidența amalgamării normative, după ce semnăturile cetățenilor în favoarea unei alte opțiuni – amalgamarea cu Lăpușna – nu au fost luate în considerare, susține consiliera locală Vera Sava.

„Nimeni nu ne explică nimic”

Valentina Geamănă din satul Sofia, raionul Hîncești a declarat pentru ZdG că aleșii locali n-au ținut cont de opțiunea majorității locuitorilor cu privire la amalgamarea voluntară.

„Noi suntem fără cuvinte. Am scris și la Președinție, și la Cancelaria de Stat, am vorbit cu domnul Buzu (Alexei Buzu, secretarul general al Guvernului, n.red.). Am adunat semnături. Toată lumea vrea cu Lăpușna. Cu toate acestea, primăria merge cu Cărpineni (în procesul de amalgamare voluntară, n.red.), fără să asculte satul. Cum este posibil așa ceva? Ce fel de democrație avem? Consilierii nu motivează în niciun fel decizia, ei ne scuipă în ochi. Nici măcar nu ne ascultă. Noi, grupul de inițiativă, am semnat o petiție colectivă pentru a convoca o ședință a Consiliului local privind amalgamarea cu Lăpușna, măcar să ne spună de ce nu vor. Ei nu doresc. Ei ne cred proști. Anterior, ne-am întâlnit la Primăria Lăpușna cu domnul Buzu. El ne-a spus cum trebuie să strângem semnături. Am făcut acest lucru, dar nu s-a întâmplat nimic. Nimeni nu ne explică nimic. Noi am strâns peste 300 de semnături, inclusiv din diasporă. În sat suntem circa 600 de locuitori”, a spus femeia.

Potrivit Valentinei, pe pe 23 martie a venit o scrisoare de la Lăpușna cu inițiativa de amalgamare cu satul Sofia, iar ulterior, pe 12 mai, a venit o astfel de invitație și de la Cărpineni. „Scrisoarea de la Lăpușna a fost neglijată, iar pe 20 mai s-a luat decizia de a iniția consultările pentru amalgamarea cu Cărpineni”, a spus aceasta.

„A fost organizată o adunare generală a satului, la Casa de Cultură, la care au participat circa 120 de oameni și toți cei care au dorit amalgamarea cu satul Lăpușna au ieșit în față, dar, în final, consilierii locali și primarul au ieșit din sală. Atunci ne-am adresat Cancelariei de Stat. Ei ne-au spus că semnăturile noastre nu erau valabile, deoarece nu am respectat anumite proceduri și că trebuie să primim de la ei un formular. Cu acest formular am mers prin sat împreună cu consilierii locali. Ei au strâns 60 de semnături în prima zi pentru Cărpineni, iar grupul nostru de inițiativă a strâns 150 pentru Lăpușna. Atunci ei au spus că nu sunt «caii satului» și că nu mai au de gând să strângă semnături. Apoi, unul dintre consilierii locali din Cărpineni ne-a spus: «Voi faceți ce vreți, voi tot cu Cărpineni veți fi». Nu este vorba că am avea ceva împotriva satului Cărpineni, dar ca să ajungem acolo trebuie să parcurgem aproape 10 kilometri. Lăpușna este lângă noi, este un sat foarte dezvoltat. Școala din satul nostru a fost lichidată, iar părinții își duc copiii anume la Lăpușna”, a declarat femeia.

„Din start, ei trebuiau să consulte populația, lucru pe care nu l-au făcut”

Consiliera locală Vera Sava, care a ocupat anterior funcția de primar al satului Sofia timp de două mandate, a declarat pentru ZdG că „oamenii se revoltă și se revoltă pe bună dreptate, pentru că li se încalcă dreptul la opinie”.

„Prin martie, când a început procesul de amalgamare, s-a organizat o adunare, dar la care nu s-a discutat nimic despre amalgamare, deși acesta era unicul subiect. Am creat un grup de inițiativă și am organizat o altă adunare a satului. Au fost în jur de 115 oameni, dintre care doar șase nu au acceptat opțiunea de amalgamare cu Lăpușna, restul fiind pentru. Atunci am aflat că Consiliul local avea deja un grup de lucru pentru amalgamarea cu Cărpineni, fără consultări. Situația este încurcată, dar, ca să fie clar, pe 20 mai a fost adoptată o decizie nesemnată de președintele ședinței Consiliului, conform căreia satul Sofia avea decizia Consiliului local pentru amalgamarea cu Cărpineni. Dar, din start, ei trebuiau să consulte populația, lucru pe care nu l-au făcut. În plus, invitația de la Cărpineni pentru amalgamare cu Sofia și Negrea este din 12 iunie, iar decizia la noi era deja din 20 mai, inclusiv cu grupul de lucru constituit”, a spus consiliera.

Astăzi, 28 iulie, a avut loc o ședință a Consiliului local cu privire la amalgamarea localității Sofia cu Negrea și Cărpineni și la solicitarea finanțării pentru desfășurarea procesului.

„La ședința de astăzi s-a produs o minune: trei din cei nouă consilieri au votat pentru, iar cinci au votat împotrivă. Acum, pentru că nu avem o alternativă și nu s-a desfășurat procesul pentru Lăpușna, vom ajunge la amalgamarea normativă. O altă încălcare este că, în situația în care nu a fost adoptată o decizie, 400 de mii de lei au fost alocați de Primăria Cărpineni pentru procesul de amalgamare, bani de care s-au folosit Sofia și Negrea”, a menționat Vera Sava.

Primar: Consiliul decide, nu semnăturile oamenilor

ZdG l-a contactat pe primarul satului Sofia, Ion Mîrza. Alesul local s-a arătat nemulțumit de întrebările despre modul în care decurge procesul de amalgamare voluntară în localitate.

Primarul satului Sofia, Ion Mîrza/ Sursa: Facebook

„Ce interes public are această întrebare? Ea se va hotărî aici, pe loc. Ce vă interesează pe voi? Eu sunt primar, sunt neutru. Consiliul decide. Eu nu pot influența pe nimeni. Despre semnăturile despre care vorbiți voi, strânse de oameni, ele sunt legale?”, a spus primarul.

ZdG: Dvs. vorbiți cu oamenii din sat? Oamenii sunt pentru Lăpușna sau pentru Cărpineni?

Ion Mîrza: Majoritatea spune așa: „Mie mi-e indiferent cu cine o să fim.”

(…)

ZdG: Deci majoritatea oamenilor nu sunt pentru opțiunea de amalgamare cu satul Lăpușna?

Ion Mîrza: Eu nu cunosc și nu pot cunoaște până nu se desfășoară o procedură legală, un referendum.

ZdG: Consultări publice s-au făcut?

Ion Mîrza: Noi doar am început consultările publice și am fost atacați că de ce nu facem o adunare, așa că am făcut-o. Din 650 de persoane, conform recensământului, au venit vreo 75. Dar și dacă ar fi venit o sută, ei pot decide? Nu. Eu am spus grupului de inițiativă să se înregistreze la Comisia Electorală Centrală și să solicite eliberarea buletinelor pentru strângerea semnăturilor pentru Lăpușna.

(…)

ZdG: Să zicem că nu sunt suficiente semnături pentru Lăpușna, dar pentru Cărpineni câte semnături s-au strâns?

Ion Mîrza: Nu mă mai interesează. Va fi amalgamarea normativă. Să decidă Guvernul.

ZdG: Din câte am înțeles, decizia de a merge la amalgamare cu Cărpineni a fost discutată în Consiliul local. Acolo câte semnături s-au strâns?

Ion Mîrza: Consiliul decide, nu semnăturile oamenilor. Oare dvs. nu mă auziți? Ridicați legea privind amalgamarea și o să vedeți cine decide.

ZdG: Păi Consiliul decide în baza opiniei oamenilor.

Ion Mîrza: Nu! Nu este stipulat în lege.

ZdG: Nu se fac consultări publice și abia apoi consilierii iau decizia cu cine să meargă la amalgamare?

Ion Mîrza: Consiliul inițiază procedura de amalgamare, după care urmează consultările publice pentru îmbunătățirea condițiilor de amalgamare, dar nu pentru a decide cu care sat.

ZdG: Dar decizia de inițiere a procesului de amalgamare consilierii nu o iau după ce vorbesc cu oamenii și îi întreabă?

Ion Mîrza: Nu!

ZdG: Nu? Adică părerea oamenilor nu contează aici?

Ion Mîrza: Încă o dată, legea este făcută în așa fel încât mai întâi se inițiază procedura.

ZdG: Legea le interzice consilierilor locali ca, înainte de a lua o decizie de inițiere, să vorbească cu sătenii? Acest lucru s-a făcut?

Ion Mîrza: Legea nu interzice acest lucru. Consilierii locali au procedat așa cum scrie în lege.

Anterior, ZdG a discutat cu mai mulți primari implicați în amalgamarea voluntară pentru a vedea de ce procesul stagnează, în contextul în care autoritățile centrale au dat un termen-limită până la 31 iulie pentru inițierea de către localități a amalgamării, ca o condiție pentru a beneficia de stimulentele financiare.

Unul dintre primari consideră că „se creează impresia că reforma este despre control politic”, în timp ce un alt ales local spune că „amalgamarea asta e o bătaie de cap care nu știi cum să o rezolvi ca să fie atât în folosul oamenilor, cât și legal”.