VIDEO „Bănuitul meu”. Povestea unor furturi din apartamente, cu doi verișori și acuzații aduse unei procurore. „Nu știu cine-i insecta dată, nu mă interesează deloc”

O refugiată din Ucraina care s-a adăpostit în R. Moldova pentru a fugi de război, a rămas fără economiile de o viață, în valoare de peste un milion de lei, după ce apartamentul în care se cazase a fost spart de hoți. Pe unul dintre ei tânăra l-a prins în flagrant.

Deși ulterior trei persoane au fost reținute în acest dosar, pe banca acuzaților au ajuns doar două dintre ele. A treia a primit statut de martor. În instanță însă, unul dintre inculpați și-a recunoscut vina și a oferit mai multe detalii despre felul cum funcționa schema jafurilor. Acesta a relatat că „martorul” era de fapt mult mai implicat în aceste furturi.

Același inculpat a vorbit în instanță și despre relația acelui „martor” cu o procuroră, colegă cu acuzatoarea de stat care a instrumentat dosarul furtului din apartamente și care a decis nevinovăția lui. „Acolo era casa unde ne-am dus noi la Soroca, îi aparține lu… lu procurorșa … ”, declara inculpatul, descriind locul unde s-au dus după ce au sustras banii din apartamentul refugiatei.

„Noi am aflat, inclusiv de la polițiștii care au anchetat cauza, că acest domn ar fi avut nu un rol pasiv, cum afirma procurorul, dar din contra, ar fi avut un rol foarte activ, de organizator și de complice direct, și de beneficiar direct al acestor infracțiuni”, declară avocatul refugiatei.

După ce ZdG a asistat la două ședințe de judecată în acest dosar și a colectat mărturii de la persoanele vizate, procurorul a solicitat, iar judecătorul a acceptat ca urmărirea penală pe dosar să fie reluată, deși dosarul era examinat în instanță deja de peste jumătate de an.

„Așa s-a întâmplat că în Moldova am rămas fără nimic”

Natalia Hureieva (36 de ani) s-a născut în regiunea Cernihiv din Ucraina. A ajuns în R. Moldova în calitate de refugiată chiar a doua zi de război, pe 25 februarie 2022, după ce țara sa a fost atacată de Federația Rusă.

„Era foarte înfricoșător, au început să ne bombardeze. Eu am prieteni în Moldova, ei m-au invitat și, cum a început războiul, chiar a doua zi am venit în Moldova. M-am cazat în apartamentul unei cunoștințe și chiar în prima lună m-au și jefuit. Au intrat în apartamentul în care locuiam și, chiar în fața mea, hoțul, cu tupeu și cu cinism, a furat toți banii pe care îi aveam. Când am fugit de război, am luat cu mine tot ce aveam, pentru că nu știam dacă o să mă mai întorc în Ucraina sau nu. Nu știam ce o să fie mai departe, cum o să evolueze evenimentele, pentru că războiul e ceva foarte strașnic! Dar așa s-a întâmplat că în Moldova am rămas fără nimic”, povestește Natalia.

Natalia Hureieva, refugiată din Ucraina. Foto ZdG

A venit cu toți banii pe care i-a economisit de-a lungul vieții sale – 1,7 milioane de hrivne, echivalentul a aproximativ un milion de lei moldovenești. I-a pus în mai multe plicuri, pe care le-a înfășurat în eșarfe și le ținea în valiză. Din declarațiile sale făcute în instanță, nimeni din R. Moldova nu cunoștea despre faptul că avea asupra ei o asemenea sumă. La intrarea pe teritoriul R. Moldova nu i s-a cerut să declare nimic, fiind a doua zi de război, când mii de refugiați ucraineni făceau cozi la hotare. Femeia susține că în cadrul urmăririi penale a demonstrat proveniența banilor.

„Eu am început a striga, dar el nu reacționa deloc la țipetele mele”

Natalia povestește că pe 30 martie, la aproximativ o lună după ce ajunsese în R. Moldova, având lucrurile încă împachetate în valize, a ieșit până la magazin și să-și plimbe cățelul. Iar când a revenit, a găsit în apartament o persoană străină – un bărbat îmbrăcat în negru, care-i răscolea prin bagaje și-i lua banii chiar de față cu ea.

„Eu am început a striga, dar el nu reacționa deloc la țipetele mele. Pur și simplu a luat toți banii și a fugit pe fereastră”, spune femeia. Ea își mai amintește că poliția a venit destul de repede după ce a fost chemată, însă după ce polițiștii au interogat-o și au făcut cercetările la fața locului, nu a mai primit nicio veste din parte oamenilor legii timp de aproape două săptămâni. Acest fapt a îngrijorat-o și a determinat-o să se adreseze presei. La două zile după interviul pe care l-a acordat unui portal de știri, a fost anunțată că au fost reținute persoanele care se presupune că i-au furat banii.

„Erau trei persoane, o grupare criminală. I-au reținut foarte repede după ce am dat interviul. Dar timp de două săptămâni nu am primit nicio informație de la poliție, de aceea m-am adresat la presă”, spune Natalia.

Apartamentul spart în care era cazată N. Hureieva. Foto: Poliția municipiului Chișinău

Trei reținuți – doar doi inculpați

Cele trei persoane reținute erau doi consăteni și soția unuia dintre ei: Gheorghe Nani, în vârstă de 33 de ani, împreună cu soția sa, Ana și Nicolae Lozovanu, în vârstă de 38 de ani. Nani și Lozovanu sunt rude, fiind originari din comuna Boldurești, raionul Nisporeni.

Nicolae Lozovanu și Gheorghe Nani. Colaj ZdG

La 1 august 2022 procurora care a condus urmărirea penală, Mariana Cazacu, de la Procuratura Ciocana, a emis o ordonanță prin care Nicolae Lozovanu a fost scos de sub urmărire penală, pe motiv că el ar fi fost un simplu taximetrist care l-ar fi dus pe Nani la locul faptelor, fără să fi cunoscut cu ce se ocupa acesta. Lozovanu a obținut statut de martor în dosar.

Astfel, la 22 august cauza penală a fost trimisă în instanța de judecată doar în privința lui Gheorghe Nani și a soției sale, Ana Nani. Gheorghe Nani este cel pe care Natalia Hureieva l-a surprins în apartamentul său, răscolind prin bagaje.

După ce au furat banii refugiatei din Ucraina, toți trei s-au dus la casa din Soroca a unei procurore

În instanță, lucrurile au luat o altă turnură. Inculpatul Gheorghe Nani și-a recunoscut vina și, totodată, în cadrul unei ședințe de judecată din martie 2023 a dezvăluit care era rolul lui Nicolae Lozovanu în cazurile de furt din apartamente. El a povestit că după ce a comis furtul din apartamentul în care era cazată Natalia Hureieva, s-a întâlnit cu soția sa și cu Nicolae Lozovanu, care i-a dus într-un sat din raionul Soroca, la o casă care îi aparține procurorei Liliana Partole, angajată, la fel ca și procurora de caz, Mariana Cazacu, la Procuratura Ciocana. Nani a declarat că Lozovanu le-a propus să cumpere casa respectivă.

Declarațiile lui Gheorghe Nani în ședința de judecată: „Acolo era casa unde ne-am dus noi la Soroca, îi aparține lu… lu procurorșa … Partole!”

Ziarul de Gardă a analizat o înregistrare audio făcută în cadrul ședinței de judecată din 6 martie 2023, prezidată de către judecătorul Denis Guzun de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Pe înregistrare se aude vocea inculpatului Gheorghe Nani, care afirmă că între „martorul” Nicolae Lozovanu și procurora Liliana Partole exista o relație de concubinaj.

Gheorghe Nani: După asta, la Soroca… El a vrut să-i schimbe la un cunoscut de-al lui acasă și el nu era acasă, era dus la România, și a schimbat prin oraș, nu știu pe unde, în Soroca i-a schimbat.

Judecătorul D. Guzun: Dar ce sumă a schimbat el? Ți-a comunicat câți bani erau?

Gheorghe Nani: Nu știu eu, să spun corect, nu știu.

Judecătorul D. Guzun: Dar ce sumă ți-a comunicat Lozovanu?

Gheorghe Nani: 15 mii de euro mi-a comunicat.

Judecătorul Denis Guzun și inculpatul Gheorghe Nani, în ședința din 31 martie 2023.

Foto/colaj ZdG

Judecătorul D. Guzun: A, în urma schimbării banilor i-a ieșit 15 mii de euro?

Gheorghe Nani: Da. Acolo era casa unde ne-am dus noi la Soroca, îi aparține lu… lu procurorșa (procurora, n.r.) … acuș vă spun …

Judecătorul D. Guzun: O să-ți aduci aminte și o să-mi spui, bine?

Gheorghe Nani: Da.

Judecătorul D. Guzun (dictează grefierului): „Menționez că am mers cu Lozovanu la Soroca…”

Gheorghe Nani: Partole!

Judecătorul D. Guzun (continuă să dicteze grefierului): „… în orașul Soroca, la o cunoștință de-a acestuia, pentru a schimba banii. Cunoștința s-a dovedit a fi peste hotare, iar Lozovanu a schimbat suma de bani la careva persoane necunoscute de mine.” Lozovanu a comunicat că era suma de 15 mii acolo? (adresându-se lui Nani)

Gheorghe Nani: Da.

Judecătorul D. Guzun (continuă să dicteze grefierului): „După ce a schimbat banii, Lozovanu mi-a comunicat că în plicurile sustrase s-a aflat suma de 15 mii de euro în valută ucraineană.” Dar tu câți bani ai luat pe hrivne? Câți lei ai luat când i-ai schimbat? (adresându-se lui Nani)

Gheorghe Nani: Undeva, pe curs de noapte, 50 de mii de lei.

Judecătorul D. Guzun (continuă să dicteze grefierului): „Iar suma pe care am schimbat-o eu, și anume 100 de mii de hrivne, am primit în jur de 50 de mii de lei.” Și ce vrei să ne mai comunici nouă despre Soroca? (adresându-se lui Nani)

Gheorghe Nani: Ne-am dus și am schimbat. El a venit acasă la rutieră (microbuz, n.r.), mie mi-a lăsat mașina și ne-am întâlnit cu o soră de-a mea de-a doilea. Și am mai stat o seară, și am venit înapoi. Nu o seară… seara mătincă și am venit înapoi. Nu țin minte precis.

Judecătorul D. Guzun: Ce bani ți-a mai dat după acei 15 mii de euro Lozovanu?

Gheorghe Nani: Acolo trebuia să-mi dea casa aceea pe care ne-am dus s-o vedem la Soroca.

Judecătorul D. Guzun: El trebuia să-ți dea casă la Soroca?

Gheorghe Nani: Da.

Judecătorul D. Guzun: Și banii să rămână la dânsul?

Gheorghe Nani: Da.

Judecătorul D. Guzun (dictează grefierului): „Menționez că cu Lozovanu am avut o înțelegere ca suma de bani, și anume 15 mii de euro, să rămână la el, iar mie să-mi transmită …”. În posesie, în folosință? Cum acolo? (adresându-se lui Nani).

Gheorghe Nani: Trebuia să vadă, să vorbească cu … cu concubina lui să vorbească.

Judecătorul D. Guzun: Trebuia să v-o transmită dumneavoastră în folosință sau în proprietate?

Gheorghe Nani: În proprietate.

Judecătorul D. Guzun: Dar cui aparținea casa aceea?

Gheorghe Nani: Partole, dar nu țin minte cum o cheamă.

Judecătorul D. Guzun: Da cine era ea?

Gheorghe Nani: Procuror.

Judecătorul D. Guzun: Nu. Față de Lozovanu?

Gheorghe Nani: Amanta, concubina.

Judecătorul D. Guzun: Aveau careva relații?

Gheorghe Nani: Da.

Judecătorul D. Guzun: Se știau de mulți ani?

Gheorghe Nani: Undeva de 5-6 ani.

Judecătorul D. Guzun (dictează grefierului): „Menționez că casa dată aparține unei persoane cu numele de familie Partole…”

Altă voce: Și era procuror, ați spus?

Gheorghe Nani: Da.

Judecătorul D. Guzun: Știi precis sau așa ți-a spus ție?

Gheorghe Nani: Știu precis.

Judecătorul D. Guzun (dictează grefierului): „Din ce cunosc, este procuror și era în careva relații cu Lozovanu.” Casa v-a transmis-o? (adresându-se lui Nani)

Gheorghe Nani: Nu.

Judecătorul D. Guzun: Dar banii?

Gheorghe Nani: Nu.

„Noi am aflat, inclusiv de la polițiștii care au anchetat cauza, că acest domn ar fi avut un rol foarte activ, de organizator și de beneficiar direct al acestor infracțiuni”

Faptul că Nicolae Lozovanu nu era doar un simplu taximetrist și martor la furturile din apartamente comise de către Gheorghe Nani, reiese și din datele de la faza urmăririi penale, susține Victor Coda, avocatul Nataliei Hureieva, refugiata din Ucraina care a rămas fără bani, după ce i-au fost furați din apartamentul în care se cazase.

Victor Coda, avocatul Nataliei Hureieva. Foto ZdG

„Procurorul a argumentat că el (Nicolae Lozovanu, n.r.) ar fi un simplu martor, că nu ar avea nicio atribuție la infracțiune, fiind un simplu transportator al acestor infractori. Din spusele doamnei procuror, ei îl contactau de fiecare dată când aveau nevoie de serviciile lui de taxi și el îi transporta. Noi am rămas indignați de acest lucru, pentru că noi am aflat, inclusiv de la polițiștii care au anchetat cauza, că acest domn ar fi avut nu un rol pasiv, cum afirma procurorul, dar din contra, ar fi avut un rol foarte activ, de organizator și de complice direct, și de beneficiar direct al acestor infracțiuni. Dar, din motive necunoscute nouă, persoana a fost scoasă de sub urmărirea penală și făcută ca martor”, declară avocatul Victor Coda.

Avocatul mai spune că în momentul în care clienta lui a fost jefuită, la dosar mai erau încă 15 episoade de furt din apartamente. „Episodul clientei mele, din câte cunoaștem, a fost ultimul. Datorită faptului că ea a sesizat instituțiile de presă, cazul a fost mediatizat și poliția a întreprins acțiuni de stopare a acestor criminali”, menționează acesta.

„Am găsit geamul spart, lucruri împrăștiate”

Ziarul de Gardă a discutat cu câteva persoane cărora, la fel, le-au fost furate lucruri și bani din apartamente și care figurează ca părți vătămate în dosar. Acestea au dorit să-și păstreze anonimitatea, dar au permis să fie citate.

„La noi s-a primit că taman după nuntă, după ce am făcut nunta, fix peste nici o lună de zile, în decurs de două-trei săptămâni. Și a fost chiar o plecare din apartament spontană. Tot furtul s-a întâmplat la orele șapte seara”, a spus un bărbat.

„Noi nu am fost acasă. Atunci când s-a întors mama acasă, am găsit geamul spart. Noi locuim la etajul doi, în Botanica. Am găsit geamul spart, lucruri împrăștiate, a fost anunțată poliția”, și-a amintit o femeie de ziua în care hoții le-au intrat în apartament.

„Toate lucrurile erau împrăștiate pe podea, mobila era stricată, peste tot era răscolit. Apoi am înțeles că au luat obiecte din aur, argint și bijuterii”, a povestit o altă femeie despre pagubele pe care le-a suferit.

Discuție între avocatul Coda și procurora Cazacu

Într-o înregistrare audio a conversației dintre avocatul Victor Coda și procurora Mariana Cazacu, consultată de ZdG, ultima încerca să-l convingă pe avocat că Lozovanu ar fi avut doar rolul de șofer în cazul de furt din apartamentul în care era cazată refugiata din Ucraina.

Mariana Cazacu, procuroră. Captură video: publika.md

„Nani Gheorghe deseori îl chema pe Lozovanu: „Vino și mă du!”. Ăsta lucra ca taxist. „Vino și mă du! Vino și mă ia! Du-mă într-o direcție, du-mă în alta!”. Cum apare Lozovanu la dumneavoastră pe dosar? Pur și simplu, în ziua aceea, Nani, consumând alcool, îl sună pe Lozovanu și-i spune: „Vino să mă iei de la Durlești și să mă duci prin oraș!”. Nu-i spune adresa, nu-i spune nimic. El niciodată nu-și planifica. Unde a nimerit … El mergea printre case și … Și îl cheamă pe ăsta și îl lasă (pe Nani, n. r.) la Mercedes Centru și pleacă (Lozovanu, n.r.) înapoi la Piața Centrală. El, de obicei, la Piața Centrală stă și „tăxuiește” (oferă servicii de taxi, n.r.). Asta e unica legătură – că l-a adus în perimetrul blocului locativ. Ăsta pleacă (Lozovanu, n.r.), iar ăsta (Nani, n.r.) sustrage banii din apartament. (…) Ana (Nani, n.r.) la dumneavoastră pe dosar nu are rol. Ea figurează pe trei episoade. La moment sunt în jur de 13-14 și trebuie să mai parvină încă unul de la Buiucani și unul de la Râșcani. Bărbatul său, Nani, el din apartamente nu fura decât bani și bijuterii. Femei-sa se ducea la lombarduri și ducea obiectele sustrase de bărbatul său. Era complicitate. (…) Ei nu au nimic. Dar, imediat după jaful dumneavoastră, documentând, din stenograme, rezultă că ei caută apartament. Și spun că au doar o parte din bani, că căutăm apartament pentru o mătușă, pentru o rudă. Ei apartament au cumpărat la începutul lunii aprilie, e scris pe mămica lui care lucrează peste hotare”, susținea procurora Mariana Cazacu.

Într-o altă discuție, procurora Mariana Cazacu îi spune avocatului Victor Coda că nu există probe că Lozovanu ar fi participat la furturi.

„La noi probele sunt slabe în privința șoferului acela care îl ducea. N-avem probe că el a participat nemijlocit și că cunoștea. Că-i plătea serviciile de taxi, așa poate oricare, știți. Dar pe soția sa (Nani Ana, n.r.) noi avem probe, că a fost la lombard, că a dus banii. Înainte de a intra în apartamentul părții vătămate pe cazul dumneavoastră, l-a sunat, după asta împreună s-au dus la Soroca”, susține procurora Cazacu în înregistrarea consultată de ZdG.

Părțile vătămate – audiate prima dată la ședința la care a participat ZdG

Potrivit datelor de pe Portalul Național al Instanțelor de Judecată, prima ședință din acest dosar a avut loc la 7 septembrie 2022. De atunci, au avut loc mai multe ședințe, iar la ultimele două a asistat și ZdG. Odată cu apariția reporterei ZdG în instanță, lucrurile au luat din nou o altă turnură.

Ședința de judecată din data de 29 martie 2023. Foto ZdG

La ședința din 29 martie 2023, la care ZdG a asistat, inculpatul Gheorghe Nani, care se afla în acel moment de aproape un an în arest preventiv, nu s-a prezentat. Chiar și în lipsa lui, s-a purces, pentru prima dată, la audierea părților vătămate. Au fost audiate două victime, inclusiv Natalia Hureieva.

Inculpatul – eliberat din arest, urmărirea penală – reluată

Gheorghe Nani, reținut în aprilie 2022, s-a aflat în arest preventiv, inițial la Penitenciarul nr. 13, iar ulterior – la Penitenciarul nr. 16 – Pruncul, până la 31 martie 2023, când a fost eliberat sub control judiciar, la solicitarea procurorului care reprezintă acuzarea de stat în instanță – Alexandru Chirița. Nani a fost obligat să poarte dispozitiv GPS de urmărire. Procurorul a explicat că a solicitat eliberarea din arest, pentru că la mijlocul lunii aprilie 2023 se va împlini un an de când Nani a fost plasat în arest preventiv, termenul maxim admisibil de lege.

Inculpatul Gheorghe Nani (centru, n.r.), escortat în instanța de judecată. Foto ZdG

La aceeași ședință, procurorul a solicitat reluarea urmăririi penale, pentru a fi cercetate bănuielile în privința implicării lui Nicolae Lozovanu. Procurorul a argumentat că decizia lui s-a bazat pe declarațiile lui Nani făcute în instanța de judecată la ședința din 6 martie 2023, precum că Lozovanu, care are doar statut de martor în dosar, de fapt, ar fi avut o implicare mai amplă în furturile din apartamente. Acuzatorul de stat a declarat că au fost audiate mai multe înregistrări ale convorbirilor între Nani și Lozovanu, înregistrări video de pe camerele de supraveghere din preajma blocurilor în care au fost comise sustragerile de bunuri, precum și rapoartele ofițerilor de investigație pe caz, din care rezultă complicitatea lui Lozovanu la comiterea infracțiunilor imputate lui Gheorghe Nani.

Întrebați de judecătorul care examinează dosarul, Denis Guzun, atât avocații părților vătămate, cât și avocatul inculpatului Gheorghe Nani, au fost de acord cu solicitarea procurorului. La data de 3 aprilie 2023 judecătorul a acceptat demersul procurorului de a fi reluată urmărirea penală. Astfel, cauza urmează a fi remisă Procuraturii municipiului Chișinău, pentru a fi efectuată urmărirea penală în termen de o lună, termen care poate fi extins până la două luni, la cererea procurorului.

Declarațiile procurorului Alexandru Chirița: „Eu nu am auzit declarațiile inculpatului și nu mă pot pronunța”

L-am întrebat pe procurorul Alexandru Chirița dacă în cadrul urmăririi penale vor fi cercetate și declarațiile lui Nani despre presupusă relație dintre Lozovanu și procurora Liliana Partole.

Alexandru Chirița, procuror. Foto ZdG

Alexandru Chirița: Eu nu am auzit declarațiile inculpatului și nu mă pot pronunța. Eu nu am fost la ședință, eram pe buletin.

ZdG: Dar aceste declarații vor fi cercetate de către procuratură?

Alexandru Chirița: Nu ține de competența noastră. Eu reprezint doar acuzarea.

ZdG: Dar sunt declarații făcute într-o ședință de judecată. Ele vor fi verificate?

Alexandru Chirița: Eu cred că o să fie verificate în careva mod, numai că, cu certitudine, nu de către mine.

Gheorghe Nani, pentru ZdG: „Eu am spus că am fost la casa doamnei Partole, dar nu …”

După ce a fost eliberat din arest, l-am întrebat pe Gheorghe Nani despre declarațiile pe care le-a făcut în ședința de judecată despre relația lui Lozovanu cu procurora Liliana Partole. De această dată, el a negat că ar fi vorbit despre o relație de concubinaj între cei doi, dar și-a menținut declarația privind faptul că s-a dus cu Lozovanu la casa acesteia din raionul Soroca, evitând să ofere mai multe detalii.

ZdG: Ați spus despre o legătură a lui Lozovanu cu procurora Partole. De unde știți despre asta?

Gheorghe Nani: De unde ați luat că am spus eu de procurora Partole?

ZdG: Ați spus în ședința de judecată că are legătură, că e concubină.

Gheorghe Nani: De unde ați luat dumneavoastră? Eu am spus ce am auzit. Eu nu știu cine e doamna asta.

ZdG: Adică, acum nu mai spuneți același lucru?

Gheorghe Nani: De ce să nu mai spun?

Inculpatul Gheorghe Nani, declară pentru ZdG că a fost la casa procurorei Partole. Foto ZdG

ZdG: Dumneavoastră ați spus în ședința de judecată că Lozovanu ar fi fost concubin cu procurora Partole.

Gheorghe Nani: De unde ați luat că eu am spus așa ceva?

ZdG: Ați spus asta în ședința de judecată.

Gheorghe Nani: Eu am spus că am fost la casa doamnei Partole, dar nu …

ZdG: Dar ce ați făcut la casa doamnei Partole?

Gheorghe Nani: Ne-am întâlnit acolo cu verișorul meu. Gata! Ajunge! Ați pus două întrebări deja …

Avocatul lui Gheorghe Nani: „Procurorul, la acea etapă, a crezut mai mult declarațiilor lui Lozovanu Nicolae și nu a luat în considerare poziția lui Nani Gheorghe”

„Clientul meu, într-adevăr, a pronunțat careva nume de procuror, dar nu pot să dau cu exactitate acest nume, nu l-am reținut. Plus la asta, el mai bine cunoaște despre ceea ce vorbește. Eu nu cunosc despre acest aspect. Într-adevăr, au fost ieșiri în afara teritoriului Chișinăului împreună cu Lozovanu, pentru a identifica o casă, ca să fie cumpărată de către Nani Gheorghe, dar dacă trebuia să fie la un oarecare procuror, nu cunosc despre acest aspect și nici la urmărirea penală nu s-a vorbit despre acest aspect. Despre această legătură pentru prima dată s-a pomenit în instanța de judecată, atunci când clientul meu, alegând să recunoască vinovăția și să meargă într-o procedură simplificată, a fost audiat ca martor deja și a dat declarații sub jurământ”, a declarat pentru Ziarul de Gardă avocatul lui Gheorghe Nani, Nicolae Chiriac.

Nicolae Chiriac, avocatul lui Gheorghe Nani. Foto ZdG

El a mai precizat că cei doi, Lozovanu și Nani, sunt verișori de gradul doi și că ambii, la faza de urmărire penală, aveau același statut, de învinuit. Și Lozovanu a fost arestat preventiv pentru o lună, iar apoi a fost plasat în arest preventiv. Inițial, Nani nu l-a învinuit pe Lozovanu de faptul că ar fi fost implicat în comiterea furturilor, dar după ce a fost arestat și apoi diagnosticat cu trei boli grave, el „a decis să se răzgândească și să spună adevărul”, după cum a declarat avocatul lui Nani.

„Fiind audiat suplimentar, el a declarat că lui îi este frică de Lozovanu Nicolae, că într-o oarecare măsură, era impus să comită careva fapte, banii care erau sustrași îi dădea acestuia (lui Lozovanu, n.r.) și el decidea la discreția sa în ce măsură să-i dea lui (lui Nani, n.r.) sau nu. (…) Din spusele clientului meu, ei ambii comiteau aceste infracțiuni, ambii cunoșteau, Lozovanu fiind cel cu mașina, iar clientul meu – cu fapta”, a declarat avocatul Nicolae Chiriac.

Potrivit lui, au avut loc mai multe confruntări între cei doi, în cadrul cărora Nani a recunoscut faptele incriminate, iar Lozovanu – nu. „Procurorul, la acea etapă, a crezut mai mult declarațiilor lui Lozovanu Nicolae și nu a luat în considerare poziția lui Nani Gheorghe”, a precizat apărătorul. Avocatul a mai spus că Gheorghe Nani este de acord să compenseze prejudiciul cauzat părților vătămate.

Partole – procuroră pe un caz de violență în familie în care inculpat a fost Lozovanu

Nicolae Lozovanu nu este la prima sa interacțiune cu sistemul de justiție. În 2014 el a fost condamnat pentru violență în familie, pentru că și-a lovit concubina. ZdG a constatat că procuroră pe acest caz a fost chiar Liliana Partole, după cum reiese din sentința publicată pe portalul instanțelor de judecată. Lozovanu și-a recunoscut atunci vina și a fost condamnat la 110 ore de muncă neremunerată în folosul comunității.

Solicitat de Ziarul de Gardă, Nicolae Lozovanu a negat că l-ar fi ajutat pe Gheorghe Nani în calitate de complice, să comită furturi din apartamente. El a negat inclusiv faptul că ar cunoaște-o pe procurora Liliana Partole, deși aceasta a fost procuroră în cazul de violență în familie în care a fost condamnat.

Nicolae Lozovanu

Nicolae Lozovanu: Nu am ajutat pe nimeni și nici nu vreau să mai aud. Și vă rog frumos să nu mă sunați, că deam mie mi se face greu și mi se face rău, mi se ridică tensiunea când aud numai de numele lui. Eu nu port nicio vină.

ZdG: Dar îl cunoașteți?

Nicolae Lozovanu: Da, eu pe dânsul îl cunosc. Nu … eu nu am nimic … Nici nu vreau să aud și vă rog frumos să nu mă mai sunați.

ZdG: Dar o cunoașteți pe doamna Liliana Partole, procuroră? Nani Gheorghe a spus că ați fost la casa ei, că ați avea o legătură…

Nicolae Lozovanu: Nani Gheorghe umblă numai cu minciuni …

ZdG: … că ați fi concubin cu Partole.

Nicolae Lozovanu: Nu cunosc pe nimeni.

ZdG: O cunoașteți pe doamna procuroră?

Nicolae Lozovanu: Nu o cunosc.

ZdG: Dar de unde credeți că a apărut această bănuială a lui sau de ce spune el asta?

Nicolae Lozovanu: Eu nu știu. Vă rog să mă lăsați în pace, că eu și așa am stat în spital de două ori cu tot stresul ăsta. Vă rog foarte mult! M-o „pozorât”, mi-e rușine să merg pe drum.

Reacția procurorei Liliana Partole: „Eu am familie, am copil și că eu aș concubina cu un presupus bănuit, nici să nu aud vorbă. Asta mă afectează pe mine și statutul meu”

Procurora Liliana Partole a negat că ar avea vreo implicare în acest caz, precum și faptul că ar fi fost într-o oarecare relație cu Nicolae Lozovanu, deși a admis că îl cunoaște. Ea nu a dorit să ne ofere un interviu video. ZdG a înregistrat însă conversația cu Liliana Partole, din care redăm câteva pasaje.

Liliana Partole: Eu, atât ca persoană fizică, cât și ca persoană care am statut, nu am nicio implicare, nici în cauza penală, nici cu individul despre care ați zis. Și referitor la viața mea personală, vreau în genere să fie tabu. Eu am familie, am copil și că eu aș concubina cu un presupus bănuit, nici să nu aud vorbă. Asta mă afectează pe mine și statutul meu. Și mă deranjează foarte tare, pentru că eu la statutul meu și inocența lui țin foarte mult. Pentru asta eu am muncit foarte mult. Dar ce declară cineva, eu nu știu. Tot așa poate să declare că eu concubinez și cu individul, cu domnul (arată către un bărbat care tocmai a intrat în cabinetul ei și discuta cu o altă femeie care se afla acolo). Pentru că „e ușor a spune versuri când nimic nu ai a spune.”

Liliana Partole, procuroră. Foto ZdG

ZdG: Dar îl cunoașteți pe Nicolae Lozovanu?

Liliana Partole: Nu știu. El a fost bănuit la mine pe dosar?

ZdG: Dumneavoastră, apropo, ați examinat un dosar în care el a fost acuzat de violență în familie.

Liliana Partole: Înseamnă că probabil că îl cunosc. Că a fost bănuitul meu.

„Bănuitul meu”

Am întrebat-o pe procurora Liliana Partole și despre declarațiile lui Gheorghe Nani, precum că el ar fi fost la casa ei din raionul Soroca, împreună cu Nicolae Lozovanu, care ar fi încercat să i-o vândă.

Liliana Partole: Eu nu am fost audiată nici într-o cauză penală. Nu am vândut la niciun Nani casa mea. (…) Și vorbe despre locul meu de baștină, în genere nu vreau să se audă în presă. Vă zic, eu țin foarte mult la autoritatea mea.

ZdG: Dar, înțelegeți, persoana a făcut declarații în instanța de judecată.

Liliana Partole: Eu nu cunosc. Nici pe acest Nani nu-l cunosc și despre așa gen de declarații nu cunosc. Și nici nu m-a chemat cineva în ședință ca eu să declar ceva de genul dat. (…)

ZdG: Deci, îl cunoașteți sau nu pe Lozovanu?

Liliana Partole: Ați spus dumneavoastră chiar acum că a fost bănuitul meu.

ZdG: Dar îl cunoașteți la nivel personal, nu doar în calitate de bănuit?

Liliana Partole: La nivel de bănuit, dialog … La nivel de concubin – exclus!

„Exclus interviul video. Nu sunt „fotoigienică. Nu arăt bine la TV și nu am voce tare sexy”

Procurora a negat orice implicare în dosarul privind furturile din apartamente sau că ar fi avut vreo influență asupra colegei sale din cadrul Procuraturii Ciocana, Mariana Cazacu, cea care a avut în gestiune acest dosar.

La insistența de a oferi o reacție oficială, Liliana Partole a reiterat: „Exclus interviul video. Cum zicea un moș de-al meu, nu sunt „fotoigienică”. Nu arăt bine la TV și nu am voce tare sexy.”

La solicitarea de a oferi o declarație în scris, am avut cu procurora Partole următorul dialog:

Liliana Partole: Deci, citat: nu am tangență cu cauza dată, nu am intervenit, nu sunt concubină cu nimeni. Nu am concubin. Wow! Detaliu din viața privată. Nu interacționez cu acest individ, nu concubinez cu dânsul. Cu Nani – n-am trăit, nu l-am văzut, nu știu cine-i insecta dată, nu mă interesează deloc. Cu Cazacu Mariana nu am lucrat împreună, nu o cunosc ca profesionist, ca procuror și personal nu am interacționat.

ZdG: Dar cum explicați faptul că ei s-au dus la casa dumneavoastră. După ce au furat, ei s-au dus acolo.

Liliana Partole: Unde în casa dumneavoastră?

ZdG: La Soroca, într-un sat, Vădeni.

Liliana Partole: Dar de unde s-a luat că anume în casa mea au fost?

ZdG: Așa a declarat inculpatul Nani.

Liliana Partole: Dar dacă inculpatul acesta declară că ar fi fost la casa mea și că eu aș fi concubina lui individul ăstălalt, nu vedeți o metodă de apărare?

ZdG a constatat că Liliana Partole este orginară din satul Vădeni, raionul Soroca. Locuitori din Vădeni cu care am discutat la telefon, ne-au confirmat faptul că în sat se află casa părinților ei. Oamenii din localitate ne-au spus că în prezent în acel imobil nu locuiește nimeni. Procurora nu a negat că are o casă în Vădeni, Soroca. În declarația de avere ea indică faptul că deține două apartamente, iar până în 2019 declara și o casă.

Lozovanu ar fi agresat-o pe Partole

Totodată, datele obținute de Ziarul de Gardă arată că în iunie 2017 Liliana Partole a făcut un apel la serviciul de urgență, reclamând că ar fi fost agresată la domiciliul său. Medicul care a venit la fața locului a notat ulterior că persoana care ar fi agresat-o ar fi fost Nicolae Lozovanu.

Acest fapt ne-a fost confirmat din două surse independente. Ziarul de Gardă a solicitat o confirmare oficială a acestui incident din partea Inspectoratului General al Poliției, dar nu am primit un răspuns până la publicarea articolului.

După ce am obținut aceste dovezi, am contactat-o repetat pe Liliana Partole, dar ea a negat și aceste informații. „Arătați-mi plângerea și eu o să zic că aveți dreptate. Dar nu există așa cerere”. Am mai întrebat-o pe Liliana Partole de unde putea să cunoască Gheorghe Nani informația privind casa părinților ei din raionul Soroca.

Liliana Partole: Poate să fie de pe site-urile de tipul 999 (de anunțuri, n.r.). Nu vă gândiți?

ZdG: Dar de ce să fie pe 999?

Liliana Partole: Când omul vrea să vândă casa, omul postează anumite informații.

ZdG: Dumneavoastră ați vrut să vindeți casa? Sau ați vândut-o?

Liliana Partole: Asta ține deja de treaba mea. E treaba mea cu viața mea, încă o dată vă zic.

ZdG: Să zicem că a aflat de pe 999, dar de unde știa că e a procurorei Partole?

Liliana Partole: Eu nu am spus asta. Eu v-am zis că pot fi mai multe surse de informație. Eu vă zic și puteți să vă notați. Nu vreau să-mi ponegriți familia. Pentru că dacă eu o să am probleme în familie din cauza voastră și a inculpatului vostru, să știți că mergeți în judecată, cu tot cu numele mare de Ziarul de Gardă.

Procurora Mariana Cazacu: „Statutul lui Lozovanu a fost decis la o ședință comună cu membrii grupului de urmărire penală, după analiza tuturor probelor din dosar”

Procurora Mariana Cazacu, cea care a condus urmărirea penală, nu a răspuns apelurilor noastre telefonice, dar ne-a oferit un răspuns prin SMS la întrebările privind rolul lui Nicolae Lozovanu în episoadele de furturi din apartamente și de ce acesta a fost scos de sub urmărire penală.

„Statutul lui Lozovanu a fost decis la o ședință comună cu membrii grupului de urmărire penală, după analiza tuturor probelor din dosar. Nu am fost influențată de nimeni niciodată și nu cunosc despre careva relații dintre dl Lozovanu și dna Partole. (Cu ultima pot zice că ne cunoaștem doar vizual)”, a răspuns Mariana Cazacu.

„Practic, am început viața de la zero”

Natalia Hureieva, refugiata din Ucraina care a rămas fără 1,7 milioane de hrivne, după ce banii i-au fost furați din apartamentul în care era cazată, a depus o plângere adresată șefei Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, în care a relatat despre declarațiile lui Gheorghe Nani în cadrul ședinței de judecată și despre presupunerile ei că Nicolae Lozovanu ar fi fost favorizat de relațiile acestuia din organele de drept, solicitând ca aceste date să fie verificate.

Natalia Hureieva. Foto ZdG

„În acest context, mi-a apărut o bănuială rezonabilă că procurorul Cazacu Mariana în mod intenționat nu l-a anchetat pe Lozovanu Nicolae, cel mai probabil fiind solicitată în acest sens de către colega Partole Liliana”, se arată în plângerea ei.

Natalia a mai mărturisit că nu se simte în siguranță în R. Moldova, atât timp cât o parte din cei care i-au furat banii se află în libertate: „Ei nu sunt pedepsiți, ei își trăiesc viața mai departe, în mod obișnuit. Liniștit, cheltuiesc banii pe care mi i-au furat”.

Natalia s-a angajat la o companie privată, în calitate de manager resurse umane, specialitate pe care a practicat-o și în Ucraina. „Slavă Domnului că mi-am găsit de lucru, că am început să câștig bani. Practic, am început viața de la zero”, constată refugiata din Ucraina.