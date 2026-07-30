LIVE Ședința CSP: un raport al Comisiei de evaluare a fost acceptat, altul a fost respins

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-au întrunit joi, 30 iulie, în ședință pentru a examina opt subiecte incluse pe ordinea de zi. Aceștia urmează să examineze, printre altele, două rapoarte a Comisiei de evaluare a procurorilor: în privința procurorului Armen Oganesean și a procurorului Lilia Partole.

UPDATE 11:30 CSP a decis respingerea raportului de evaluare pozitiv în privința procuroarei din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Liliana Partole, și reluarea procedurii de evaluare în privința acesteia. Evaluarea acuzatoarei a avut loc în legătură cu activitatea sa anterioară în cadrul Procuraturii Anticorupție, unde a fost delegată.

Partole activează în procuratură din 2005, când a fost numită în funcția de procuror în Procuratura sectorului Ciocana, municipiul Chișinău. În 2016, Liliana Partole a fost numită în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

UPDATE 10:14 Plenul consiliului a aprobat raportul pozitiv al Comisiei de evaluare a procurorilor în privința procurorului Armen Oganesean din Procuratura municipiului Chișinău, subiect al evaluării în temeiul Legii nr. 252/2023 în calitatea sa anterioară de procuror delegat în Procuratura Anticorupție (PA), în perioada decembrie 2019 – octombrie 2021.

Armen Oganesean activează în sistemul procuraturii din noiembrie 2015, când a fost numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii sectorului Buiucani.

Captură de ecran: CSP/ YouTube

UPDATE 09:54 CSP a acceptat demersul procurorului general cu privire la modificarea structurii Procuraturii, cu stabilirea, ca urmare a redistribuirii, a două unități de procurori din Procuratura municipiului Chișinău către Procuratura Generală. 181 de procurori – Procuratura municipiului Chișinău, iar 78 de procurori – în cadrul Procuraturii Generale.