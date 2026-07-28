Un beneficiu concret al apropierii de UE: cetățenii și companiile din R. Moldova au economisit 11,6 milioane de euro în nouă luni datorită SEPA

Aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) a fost un pas important în parcursul de conectare a țării la standardele economice și financiare europene. La nouă luni de la lansarea oficială a sistemului (octombrie 2025 – iunie 2026), cifrele confirmă o schimbare profundă în viața de zi cu zi a cetățenilor și în activitatea companiilor locale: comisioane reduse, economii pentru cetățeni și companii și o stimulare a tranzacțiilor cu partenerii europeni, potrivit Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

De la comisioane de sute de euro la doar 1,11 euro

Înainte ca Republica Moldova să adere la zona SEPA, trimiterea banilor peste hotare sau primirea lor prin rețeaua tradițională SWIFT implica costuri extrem de mari. Indiferent de sumă – chiar și pentru un transfer modest de 50 de euro, comisioanele obligatorii variau între 20 și 200 de euro.

Odată cu implementarea SEPA, această barieră a fost eliminată, asigurând plăți considerabil mai ieftine pentru moldoveni.

În perioada octombrie 2025 – iunie 2026, au fost realizate aproximativ 829 de mii de tranzacții prin SEPA. Dacă aceste transferuri ar fi fost procesate prin rețeaua SWIFT, costul total suportat de economia națională s-ar fi ridicat la circa 12,5 milioane de euro.



Datorită SEPA, comisioanele totale plătite au fost de doar 917 mii de euro. Costul mediu al unei tranzacții a scăzut de la un minim obligatoriu de 20 de euro la o medie de doar 1,11 euro.



Astfel, economia reală – cetățenii și companiile din țară – a înregistrat economii directe de aproximativ 11,6 milioane de euro, bani care au rămas în țară în loc să fie consumați de comisioane bancare internaționale. În prezent, costurile de transfer prin SEPA sunt de peste 14 ori mai mici în comparație cu vechile comisioane SWIFT.



Opt din zece plăți în Euro trec acum prin SEPA

Tranziția către noul sistem pentru Moldova a fost rapidă. În cele nouă luni, volumul total al plăților transfrontaliere în Euro a ajuns la aproximativ 1 milion de tranzacții, iar sistemul SEPA a înregistrat o cotă majoritară de 79,2% (procesând 829,3 mii de tranzacții). Acest lucru înseamnă că, în prezent, aproape 8 din 10 plăți externe se efectuează prin SEPA.

Migrarea de la vechiul sistem la cel modern se desfășoară într-un ritm rapid. Numărul tranzacțiilor lunare prin SWIFT a scăzut constant: de la 51.011 de operațiuni în octombrie 2025, la 22.240 în decembrie 2025 și la doar 20.370 în iunie 2026. În paralel, în luna iunie 2026, utilizarea SEPA a atins un apogeu, procesând 86% din totalul operațiunilor lunare (123 de mii de tranzacții dintr-un total de 144 de mii).

Deși SWIFT rămâne în continuare canalul preferat pentru tranzacțiile comerciale foarte mari – având o valoare medie de 32.439 de euro per operațiune, SEPA a atras deja 45,8% din valoarea totală a plăților (însumând 6 miliarde de euro tranzacționați în 9 luni).

Sprijin direct pentru familii și competitivitate pentru afaceri

Analiza fluxurilor financiare arată modul clar în care diferite categorii de utilizatori beneficiază de transferurile prin SEPA:

Persoanele fizice: Aleg activ SEPA pentru încasări (remitențe, salarii sau sprijin financiar de la rude). Din totalul operațiunilor SEPA, aproximativ 75% (625,2 mii de tranzacții) reprezintă încasări, facilitând primirea rapidă a banilor de către familiile de acasă. În total, s-au înregistrat aproape 516,8 mii de încasări destinate cetățenilor, în valoare de peste 533,4 milioane de euro.

Companiile (Persoanele juridice): Folosesc sistemul pentru plăți externe și achitarea importurilor. Companiile au realizat circa 126,8 mii de plăți (ieșiri) în valoare de 3,3 miliarde de euro. Reducerea masivă a comisioanelor le ajută să își protejeze marjele de profit și să devină mult mai competitive pe piața europeană.

Încurajarea economiei naționale

Pe lângă economiile evidente, SEPA a contribuit la o creștere generală a activității economice a Republicii Moldova. Reducerea costurilor și creșterea vitezei de transfer au stimulat comerțul și fluxurile financiare.

Comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent (când plățile se făceau exclusiv prin SWIFT), numărul total al tranzacțiilor a crescut cu 77% (de la 591,5 mii la peste 1 milion), iar valoarea totală a fluxurilor financiare în Euro a urcat cu 59% (ajungând de la 8,19 miliarde de euro la 13,04 miliarde de euro).

De asemenea, intensitatea activității bancare zilnice a crescut semnificativ: dacă în perioada precedentă se procesau în medie 2.191 de tranzacții în Euro pe zi, acum media a ajuns la 3.879 de tranzacții pe zi (o creștere zilnică de +1.688 de operațiuni). Iar dacă comparăm strict luna iunie 2025 cu iunie 2026, piața transferurilor s-a dublat, înregistrând o creștere cu 109%.

Integrarea europeană înseamnă beneficii concrete pentru oameni și afaceri

Cele nouă luni de utilizare a sistemului SEPA confirmă faptul că apropierea de Uniunea Europeană aduce beneficii economice tangibile și directe în viața cetățenilor și în activitatea antreprenorilor din Republica Moldova. Eliminarea barierelor tarifare în plățile transfrontaliere înseamnă mai mulți bani economisiți și relații comerciale mai fluide.