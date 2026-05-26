Procuroarea Liliana Partole a fost audiată de Comisia de evaluare a procurorilor. „Există anumite aspecte care necesită clarificări suplimentare”, într-o ședință închisă

Procuroarea din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Liliana Partole, a fost audiată de Comisia de evaluare a procurorilor. Evaluarea are loc în legătură cu activitatea sa anterioară în cadrul Procuraturii Anticorupție, unde a fost delegată. Comisia a precizat că există „anumite aspecte care necesită clarificări suplimentare în cadrul unei audieri publice”.

Partole și-a exprimat acordul de a participa la audiere, solicitând însă ca discuțiile referitoare primul aspect din notificarea de audiere să aibă loc în ședință închisă, pentru protecția vieții private a persoanelor terțe. Solicitarea a fost aprobată de Comisie.

În partea publică a audierii, membrii completului au abordat subiectul nedeclarării unui împrumut de către procuroare.

„În procesul de verificare a integrității etice și financiare, Comisia a colectat informații din multiple surse, inclusiv de la Autoritatea Națională de Integritate, Serviciul Fiscal de Stat, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, alte autorități publice, instituții financiare și din surse deschise. Totodată, procurorului i-au fost adresate două runde de întrebări scrise pentru clarificarea unor aspecte și prezentarea de documente suplimentare”, a scris Comisia.

Raportul de evaluare privind procurorul Liliana Partole, inclusiv propunerea Completului privind rezultatul evaluării externe, va fi emis în termen de 30 de zile lucrătoare, scrie sursa citată.

Partole activează în procuratură din 2005, când a fost numită în funcția de procuror în Procuratura sectorului Ciocana, municipiul Chișinău. În 2016, Liliana Partole a fost numită în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Anterior, ZdG a scris despre procuroare în cadrul documentării unui caz în care o refugiată din Ucraina rămas fără economiile de o viață, în valoare de peste un milion de lei, după ce apartamentul în care se cazase a fost spart de hoți. Liliana Partole ar fi avut o relație cu unul dintre inculpați pe acest caz.