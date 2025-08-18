Proteste violente în Serbia. Președintele Vucic promite un „răspuns puternic” manifestanților, care va fi „ceva diferit de ceea ce ați văzut până acum”

Președintele sârb Aleksandr Vucic a promis un „răspuns puternic” pentru protestatarii din mai multe orașe din Serbia, care timp de cinci zile consecutive au ieșit în stradă pentru a cere alegeri anticipate, scrie AP.

La Belgrad și alte orașe au izbucnit violențe între protestatari, care au lansat pietre și dispozitive pirotehnice spre forțele de ordine, care au replicat cu grenade și gaze lacrimogene.

Peste 130 de polițiști au fost până acum răniți și zeci de civili au avut nevoie de îngrijiri medicale, a declarat președintele Serbiei, Aleksandar Vucic în timpul unei conferințe de presă la Belgrad.



Sâmbătă, 16 august, au avut loc ciocniri la Belgrad, Novi Sad și Valjevo, unde un mic grup de indivizi mascați a atacat și incendiat sediile, goale la acea oră, ale Partidului Progresist Sârb (SNS) al lui Vucic.

„Veți vedea determinarea statului sârb. Noi vom utiliza tot ce este la dispoziția noastră pentru a restabili legea, ordinea și pacea’, a declarat președintele Vucic. El a adăugat că guvernul are nevoie de câteva zile pentru a pregăti „cadrul legal și formal” al răspunsului său.

„Va fi ceva foarte diferit de ceea ce ați văzut până acum’, a declarat el, subliniind că proclamarea stării de urgență nu este luată în calcul.

Vucic i-a comparat pe protestatari cu „teroriști”, termen pe care el l-a folosit adesea de la declanșarea în 2024 a mișcării anticorupție din țară.

Manifestațiile au început în noiembrie 2024, după ce o parte din plafonul gării din Novi Sad s-a prăbușit. Tragedia, care a făcut 16 morți, a fost rapid imputată corupției de către manifestanți. Revendicările manifestanților, care cer o anchetă transparentă, s-au extins între timp, ei cerând alegeri anticipate.

Aleksandar Vucic respinge apelurile pentru alegeri anticipate, denunțând un complot străin menit să răstoarne guvernul său.