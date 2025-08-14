Protestele antiguvernamentale au izbucnit, din nou, în Serbia, soldate cu zeci de răniți. Manifestațiile au avut loc în mai multe orașe

Peste 60 de civili și 16 polițiști au fost răniți în urma intensificării protestelor antiguvernamentale din Serbia, împotriva Partidului Progresist Sârb (SPP), aflat la guvernare, scrie The Moscow Times.

Protestele intitulate „Serbia, trezește-te!” au avut loc în zeci de orașe sârbe (Niș, Çaçak, Smederevo etc.), principalele evenimente având loc în capitala Belgrad, și în al doilea oraș ca mărime al țării, Novi Sad, scrie sursa citată.

Protestele au fost declanșate de ciocnirile din Voivodina din 12 august, în timpul cărora mai mulți protestatari au fost răniți. Miercuri, 13 august, rachete de semnalizare și artificii au fost lansate asupra protestatarilor de la sediile SPP din Novi Sad, a transmis Reuters, citând relatări de la postul de televiziune N1 TV. Unii protestatari, unii cu fețele însângerate, au declarat că susținătorii președintelui sârb Alexandr Vucic i-au atacat cu bâte și bastoane.

La Belgrad, poliția a blocat protestatarii antiguvernamentali să ajungă în parcul din apropierea clădirii parlamentului, unde susținătorii lui Vucic sunt în corturi din martie. În alte părți ale capitalei, protestatarii s-au ciocnit cu poliția, care i-a împiedicat să se apropie de sediile locale ale SPP. Mișcarea de opoziție „Pentru Schimbare” a declarat că susținătorii lui Vucic sunt responsabili pentru ciocniri. „Atacurile asupra oamenilor cu materiale pirotehnice le încalcă dreptul la viață și la protest”, se arată în comunicat.

La rândul său, ministrul de Interne al țării, Ivica Dacic a spus că a avut loc un „atac monstruos asupra statului, asupra poliției și asupra sârbilor care gândesc diferit politic”. El a subliniat că toți cei care au atacat poliția vor fi arestați în termen de 48 de ore. Pe 14 august, el a raportat că 47 de protestatari au fost reținuți, au fost deschise cinci dosare penale, iar numărul total al victimelor a ajuns la aproape 100 de persoane.

În discursul său, Vucic a acuzat forțele străine de organizarea protestelor și a promis că îi va aresta pe instigatori. „Cei care au încălcat legea vor fi reținuți… În această seară, am prevenit un scenariu catastrofal planificat de cineva din străinătate”, a spus el.

Protestele din Serbia au izbucnit în noiembrie 2024, după ce 16 persoane au murit când o copertină s-a prăbușit la gara din Novi Sad. În cadrul dosarului penal, forțele de securitate au reținut 12 persoane, inclusiv fostul ministru al Construcțiilor, Transporturilor și Infrastructurii din Serbia, Tomislav Momirovic. Autoritățile au acuzat de prejudicierea bugetului sârb cu 115,5 milioane de dolari la încheierea unui contract pentru reconstrucția gării din Novi Sad. Protestele anterioare de amploare din țară au avut loc la sfârșitul lunii iunie, scrie The Moscow Times.