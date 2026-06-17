Președinta Maia Sandu va participa la Summitul R. Moldova – Uniunea Europeană de la Bruxelles, alături de președintele Consiliului European și de președinta Comisiei Europene

Președinta Maia Sandu va participa pe 22 iunie la Summitul R. Moldova – Uniunea Europeană, care va avea loc la Bruxelles, a anunțat miecuri, 17 iunie, Președinția. UE va fi reprezentată de președintele Consiliului European, António Costa, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Summitul R. Moldova – Uniunea Europeană este un format de dialog la nivel înalt instituit de ambele părți și reflectă parteneriatul dintre Moldova și UE, precum și angajamentul ferm față de aderarea țării noastre la blocul comunitar.

Reuniunea din acest an are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole, „Valori fundamentale”, marcând o nouă etapă în parcursul european al R. Moldova.

„În cadrul summitului, liderii vor discuta despre pașii următori ai negocierilor și agenda de reforme a Republicii Moldova. Atât Comisia Europeană, cât și Consiliul European au confirmat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea negocierilor pe toate grupurile de capitole, așa cum prevede procesul de aderare în baza meritelor.”

Agenda summitului va include, de asemenea, subiecte privind situația regională, consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării și al energiei, precum și sprijinul UE pentru dezvoltarea economică a R. Moldova.