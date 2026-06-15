Ultima oră UE a deschis oficial negocierile de aderare a R. Moldova și Ucrainei pe primul cluster

Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile de aderare al R. Moldova și Ucrainei pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale” la Luxemburg. Delegația R. Moldova e condusă de către prim-ministrul R. Moldova, Alexandru Munteanu.

Potrivit președintei Maia Sandu, „aceste capitole ale legislației europene sunt despre lucrurile care contează cel mai mult pentru oameni: o justiție corectă, instituții care lucrează în interesul cetățenilor, combaterea corupției, respectarea drepturilor fundamentale și un stat care oferă șanse egale pentru toți”.

„Deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole, care stă la baza întregului proces de pregătire pentru integrarea europeană, confirmă avansarea parcursului european al țării noastre într-o nouă etapă și angajamentul autorităților de la Chișinău pentru consolidarea statului de drept și alinierea la standardele UE. Prima Conferință interguvernamentală Republica Moldova – UE a avut loc la Luxemburg la 25 iunie 2024, marcând deschiderea negocierilor de aderare”, a scris Misiunea R. Moldova pe lângă UE.

Igor Grosu, președintele Parlamentului a scris că „le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest progres”.

„Astăzi, R. Moldova a făcut un nou pas important spre Uniunea Europeană. Am deschis oficial negocierile de aderare pentru primul cluster- un rezultat al muncii, reformelor și efortului comun depus în ultimii ani. Moldova livrează rezultate și vom continua să construim un stat mai puternic, instituții mai eficiente și un viitor european pentru fiecare cetățean”, susține Grosu.

Ce sunt capitolele de negociere

În procesul de aderare la UE, legislația și standardele europene sunt împărțite în capitole de negociere. Fiecare capitol acoperă un domeniu specific, precum justiția, economia, energia, agricultura sau mediul.

În total, procesul include 33 de capitole de negociere, iar fiecare dintre ele trebuie „aliniat” la regulile Uniunii Europene înainte ca o țară să poată deveni stat membru.

Ce sunt clusterele de negociere

Pentru a face procesul mai organizat și mai eficient, Uniunea Europeană a introdus în 2020 conceptul de clustere de negociere.

Un cluster este un grup de mai multe capitole de negociere reunite pe domenii mari. În loc ca fiecare capitol să fie negociat separat, acestea sunt analizate împreună, pe teme comune.

Există 6 clustere principale, care acoperă:

valorile fundamentale și statul de drept;

piața internă;

competitivitate și creștere economică;

agenda verde și infrastructură;

agricultură și resurse;

relații externe.

Evoluția R. Moldova pe fiecare capitol poate fi vizualizată AICI.

Raportul UE pentru 2025 arată că Moldova a făcut cel mai mare progres dintre toate țările care vor să adere la Uniunea Europeană. În 2023, la prima evaluare, 7 capitole se aflau într-o stare incipientă și doar 2 aveau un nivel de pregătire moderat. În 2025, toate capitolele au depășit fază incipientă, iar o treime dintre acestea au atins un nivel moderat sau avansat. Două treimi dintre capitole au făcut progrese semnificative în ultimul an. Este un rezultat fără precedent și arată că Moldova poate livra rezultate concrete.