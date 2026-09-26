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FOTO Accident rutier în apropierea satului Recea: un șofer de 25 de ani a decedat la fața locului

Sursa foto: IGP

Un accident rutier s-a produs sâmbătă dimineață, 26 septembrie, în jurul orei 08:00, pe traseul M5, în apropierea satului Recea, raionul Strășeni, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) printr-un comunicat. O persoană a decedat la fața locului.

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Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unui Mercedes Sprinter, un tânăr de 25 de ani, care se deplasa din direcția Bălți spre Rîșcani, din motive care urmează a fi stabilite, a intrat pe contrasens și s-a ciocnit cu un autocamion, condus de un bărbat de 63 de ani.

„În urma impactului, șoferul Mercedesului a decedat la fața locului.

Șoferul autocamionului nu a avut de suferit. Acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ”, se spune în comunicat.

Polițiștii anunță că documentează cazul și stabilesc toate circumstanțele producerii accidentului.

Sursa foto: IGP

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