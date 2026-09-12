Premierul Tofan, la Aeroport, cu soluții pe termen scurt: extra locuri de șezut sau puncte mobile de mâncare. „Extinderea trebuie să înceapă cel târziu în octombrie”.

„Extinderea trebuie să înceapă cel târziu în octombrie”, a declarat premierul Vasile Tofan, după o vizită la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”. Totodată, prim-ministrul menționează că a discutat cu directorul întreprinderii, Sergiu Spoială, privitor la adoptarea unor soluții pe termen scurt, precum extra locuri de șezut sau puncte mobile de mâncare.

„Noutatea bună e că avem peste 6 milioane de pasageri, numărul s-a dublat în doi ani. Noutatea proastă e că, efectiv, nu mai facem față”, a menționat premierul într-un video publicat pe pagina sa de Facebook.

Premierul a menționat că a discutat cu directorul întreprinderii privitor la adoptarea unor soluții pe termen scurt.

„Am dat indicații, de exemplu, să avem extra locuri de așezat acolo unde lipsesc mai mult, să avem puncte mobile de mâncare, care vând produse de bază: cafea, plăcinte, pentru a mai descărca rândurile”, a menționat premierul.

Totuși, Tofan recunoaște că aceste soluții pe termen scurt nu ar putea rezolva problema.