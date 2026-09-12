Profilul magistraților care examinează recursul în dosarul de condamnare a lui Plahotniuc. Unul dintre magistrați nu a promovat de două ori evaluarea externă

Un colegiu prezidat de Denis Băbălău, din care mai fac parte și judecătorii Vladislav Schimbin și Vitalie Budeci, examinează recursul depus ca urmare a sentinței de condamnare a lui Vladimir Plahotniuc la 19 ani de închisoare, în dosarul de învinuire a fostului oligarh pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.

Ziarul de Gardă vă prezintă profilul celor trei magistrați care vor da verdictul definitiv în primul dosar al lui Plahotniuc ajuns în instanță.

Băbălău, de 15 ani în magistratură

Denis Băbălău, președintele colegiului care examinează recursului în primul dosar al lui Plahotniuc ajuns în instanță, și-a început cariera în magistratură în 2011, când era numit judecător la Ocnița, pe un termen de 5 ani. Între timp, a fost transferat temporar, din decembrie 2015 până în decembrie 2016, la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău. În 2017, este transferat la Judecătoria Chișinău, iar în 2020, prin decret prezidențial, este numit judecător la Curtea de Apel Chișinău, redenumită recent în Curtea de Apel Centru.

Băbălău a promovat evaluarea externă în aprilie 2025. În timpul audierii, membrii Comisiei de evaluare externă i-au adresat judecătorului întrebări pentru clarificarea unor aspecte legate de potențiala proprietate de facto asupra a două vehicule înmatriculate pe numele unui membru al familiei și o potențială avere inexplicabilă în anii 2016 și 2021. Totodată, judecătorul a primit întrebări și în legătură cu un apartament procurat în 2019, la un preț mai mic decât valoarea medie pe piață

Judecătorul a explicat că cele două automobile au fost procurate de tatăl său, dar utilziate de el. Prima mașină a fost procurată cu bani obținuți din înstrăinarea unui alt automobil, iar a doua – în leasing. Cât despre apartamentul de 147,6 mp, procurat în 2019, Băbălău a menționat că a negociat direct cu compania de construcții.

Budeci „nu îndeplinește criteriile de integritate”. Dublu aviz negativ din partea Comisiei de evaluare externă

Vitalie Budeci, un alt membru al colegiului, și-a început cariera în 2015, când a fost numit în funcţia de judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe un termen de 5 ani.

În 2020, la propunerea plenului Consiliului Superior al Magistraturi, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea acestuia în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

În iunie 2024, CSM a aprobat transferul temporar la Curtea de Apel Centru a patru dintre cei opt judecători care au depus cereri, printre care și Budeci. Transferul a avut loc din 17 iunie, până la ocuparea a cel puțin 30 de funcții de judecător în cadrul instituției, funcții ce au devenit vacante după ce, în plin proces de reformă a sectorului justiției, 20 judecători de la Curtea de Apel Chișinău au depus cereri de demisie din funcție.

În octombrie 2025, Vitalie Budeci a primiv aviz negativ din partea Comisiei de evaluare externă a judecătorilor. Budeci „nu îndeplinește criteriile de integritate”, a constatat Comisia. Avizul însă, cu votul a șase membri din 11, nu a fost aprobat de Consiliul Suprem al Magistraturii, iar Comisia de evaluare externă a analizat repetat profilul lui Budeci, tot negativ însă.

Budeci este în așteptarea unei decizii a CSM, întrucât raportul, cu propunerea de nepromovare, a fost expediat către CSM la 28 iulie 2026.

Vladislav Schimbin, numit judecător la Curtea de Apel Centru, prin decret prezidențial, după un an de ezitări

Vladislav Schibin și-a început activitatea în calitate de magistrat la 19 septembrie 2018, fiind numit pe un termen de 5 ani în funcția de judecător la Judecătoria Bălți.

Ulterior, prin hotărârea CSM din 11 octombrie 2023, judecătorul Schibin a fost transferat, începând cu 1 decembrie 2023, de la Judecătoria Bălți la Judecătoria Chișinău.

Prin hotărârea CSM din 4 iunie 2024, acesta a fost transferat temporar în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău, începând cu 17 iunie 2024.

Vladislav Schibin a fost evaluat de Comisia Vetting în calitate de candidat în Colegiul disciplinar și în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor din cadrul CSM. Acesta a promovat evaluarea în septembrie 2024.

În ianuarie 2026, Judecătorul Vladislav Schibin a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, acolo unde a fost transferat temporar anterior. Șefa statului a semnat decretul de numire a lui Vladislav Schibin abia peste mai bine de un an de la propunere, la 16 ianuarie. într-un răspuns pentru ZdG, reprezentanții Președinției au explicat numirea abia după un an prin faptul că „a fost semnat după examinarea și clarificarea aspectelor necesare în urma verificărilor ce țin de respectarea cerințelor legale și a criteriilor de integritate”.

Sentința de condamnare la 19 ani de detenție, contestată și de acuzare, și de apărare

Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul penal în care a fost inculpat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Sentința a fost pronunțată miercuri, 22 aprilie 2026, de un complet de judecată prezidat de magistratul Sergiu Stratan, din care au mai făcut parte judecătoarele Ana Cucerescu și Olga Bejenari, la aproape șapte luni de la extrădarea lui Plahotniuc în R. Moldova, în lipsa proaspătului condamnat, care a refuzat să fie escortat în instanță.

În cadrul dezbaterilor judiciare, procurorii au cerut o pedeapsă de 25 de ani de detenție. Astfel, Procuratura Anticorupție a atacat cu apel decizia instanței de fond, motivând că decizia este una „prea blândă”.

De cealaltă parte, apărarea a contestat atât fondul cauzei, cât și constituirea completului care a emis sentința în primă instanță. Potrivit avocaților lui Plahotniuc, „apărarea vrea casarea și rejudecarea cauzei”.