Afacerea fiului, contractată pe bani publici de tată. Un primar din raionul Ștefan Vodă, susținut de PAS – sub lupa ANI. „Este o greșeală din partea mea”

„A achiziționat servicii de amenajare a teritoriului în sumă totală de 36,4 mii lei de la o gospodărie țărănească fondată de

fiu și administrată de soție”, așa a ajuns un primar susținut de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) sub lupa Agenției Naționale de Integritate (ANI).

Contactat de ZdG, primarul spune că „este o greșeală din partea mea, îmi pare rău”, explicând că lucrările au fost realizate de gospodăria țărănească a fiului său pentru că „nu erau alți doritori”.

Este vorba despre Valeriu Tabunșcic, primarul satului Căplani, raionul Ștefan Vodă, care, potrivit actului emis de ANI, între 2024 și 2025, a semnat trei contracte cu Gospodăria Țărănească „Tabunșcic Ion”, fondată de fiul său, Ion Tabunșcis, și administrată de soția sa, Ana Tabunșcic.

Inspectorii de integritate au constatat că „la 2 august 2024, a fost întocmit Actul de predare primire nr.03, în sumă de

15 595 de lei; la 12 mai 2025 a fost întocmit Actul de predare primire nr.02, în sumă de 9 850 de lei; la 12

iunie 2025, a fost întocmit Actul de predare primire nr.04, în sumă de 10 980 lei, dintre Valeriu Tabunșcic, primar al satului Căplani, raionul Ștefan Vodă, și, în calitate de prestator, fiind Gospodăria țărănească « Tabunșcic Ion » ”.

Succesiv, inspectorii de integritate au decis inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese de către Valeriu Tabunșcic.

Tabunșcic a declarat pentru ZdG că „este o greșeală din partea mea, îmi pare rău. Nu erau doritori, dar lucrările trebuiau făcute la timp. Nu au fost contracte fictive, lucrărirle sunt făcute“.

Valeriu Tabunșcic nu este la primul său mandat în calitate de primar. Anterior mandatului câștigat cu sprijinul PAS, a candidat independent, dar și cu susținerea Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM).