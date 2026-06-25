Premierul Munteanu a avut o întrevedere cu omologul său Donald Tusk: „Polonia este unul dintre cei mai puternici susținători ai R. Moldova în drumul nostru european”

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut joi, 25 iunie, o întrevedere cu omologul său polonez, Donald Tusk, la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei – URC2026, desfășurată la Gdańsk, Polonia. Potrivit Guvernului, oficialii au vorbit despre ultimele reușite în calea de integrarea europeană a R. Moldova.

Cei doi premieri au remarcat importanța deschiderii recente a negocierilor oficiale pe Clusterul 1 – Valori fundamentale, „care marchează o nouă etapă în procesul de aderarea la UE”.

„Obiectivul nostru este să păstrăm ritmul reformelor și să avansăm cât mai rapid în procesul de negocieri, în baza meritelor și a rezultatelor obținute. Polonia este unul dintre cei mai puternici susținători ai R. Moldova în drumul nostru european și un partener care a fost și este alături de noi. Ne-a sprijinit în perioade dificile, de la criza energetică până la consolidarea rezilienței instituțiilor noastre, iar pentru acest lucru suntem recunoscători”, a spus Munteanu.

Oficialii au mai discutat despre continuarea cooperării în domeniul securității și apărării, oportunitățile de extindere a relațiilor economice, atragerea investițiilor poloneze în R. Moldova.

Premierul efectuează, în perioada 24 – 26 iunie 2026, o vizită de lucru la Gdańsk, Polonia, unde participă la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei – URC2026.

În marja conferinței, Munteanu va avea întrevederi bilaterale cu omologi și oficiali europeni, inclusiv cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svîrîdenko, precum și cu președinta BERD, Odile Renaud-Basso.