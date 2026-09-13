LIVE TEXT Forțele de Apărare ale Ucrainei au atacat un loc de lansare a dronelor rusești. Război în Ucraina, ziua 1663

UPDATE 15:30 Forțele de Apărare Ucrainene au atacat un punct de lansare pentru drone de atac, stații de releu și sisteme radar aparținând armatei ruse. Potrivit Ukrinform, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat acest lucru pe Facebook.

Pe 12 septembrie și în noaptea de 13 septembrie, unități ale Forțelor de Apărare Ucrainene au atacat o serie de ținte militare cheie ale Rusiei.

Mai exact, în orașul Donețk, ocupat temporar, a fost atacată o instalație folosită de invadatori pentru depozitarea, pregătirea și lansarea dronelor de atac.

În zonele orașelor Zalizny Port și Skadovsk din regiunea Herson, ocupate temporar, precum și în Cernomorsk și Olenivka din Crimeea, ocupată temporar, au fost atacate stații de releu terestre folosite pentru controlul dronelor de atac de tip „Geran”/„Gerbera”.

În Olenivka, a fost atacat și un complex de antene rusești.

În plus, în apropierea orașului Ryovni din regiunea Bryansk din Federația Rusă, a fost lovită o stație radar de urmărire a țintelor, iar în apropierea orașului Rechitsa, a fost lovit un depozit de arme și echipamente militare rusești.

UPDATE 13:45 O dronă rusească a atacat în apropierea graniței ucraineno-poloneze, în micul oraș Yahodyn, în timpul nopții, a declarat duminică ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, conform Reuters.

„Atacurile barbare ale Rusiei la granița ucraineno-poloneză din Yahodyn nu sunt doar o continuare a atacurilor sale asupra granițelor noastre de stat. Aceasta este teroarea lui Putin «bătând» direct la ușile UE și NATO. Barbarii ruși sunt la poarta voastră, dragi parteneri”, a declarat Sybiha la X.

O purtătoare de cuvânt a grănicerilor polonezi a declarat pentru Reuters că locul atacului se afla la 800 de metri de granița poloneză, iar punctul de trecere a frontierei a fost închis temporar în timpul atacului.

Într-o declarație separată, Căile Ferate Ucrainene, Ukrzaliznytsia, au declarat că într-o altă regiune de graniță cu Polonia, Volînia, o dronă a atacat locomotiva unui tren de pasageri la doar 2 km de granița cu Polonia. Compania a declarat că nimeni nu a fost rănit.

Ucraina operează mai multe puncte de trecere a frontierei cu Polonia, prin care o proporție semnificativă din ajutorul militar și umanitar din partea aliaților săi este livrată țării.

UPDATE 11:00 Forțele ruse au lansat peste noapte un atac combinat cu rachete și drone asupra regiunii Odesa. Oleh Kiper, șeful Administrației Militare Regionale Odesa, a relatat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„În urma atacului, un bloc de apartamente și case private, depozite, garaje și mașinile private ale locuitorilor au fost avariate. Incendii au izbucnit în mai multe locații. Conform informațiilor preliminare, nu au existat victime”, se arată în comunicat.

Serviciile relevante lucrează la locurile atacurilor. Pe 12 septembrie, regiunea Odesa a fost victima unui atac masiv cu rachete și drone, soldat cu 35 de răniți.

UPDATE 09:15 Un atac cu drone, în noaptea de 13 septembrie, a declanșat un incendiu la o instalație industrială din Nijnekamsk, un important centru de rafinare a petrolului și petrochimie din Republica Tatarstan din Rusia, au declarat autoritățile ruse, conform Kyiv Independent.

Două persoane au fost ucise și 12 rănite, au declarat autoritățile regionale. Kyiv Independent nu a putut verifica cifrele.

Locuitorii locali au raportat că au auzit drone zburând deasupra orașului, urmate de o serie de explozii, potrivit presei independente ruse și monitorizării canalelor Telegram. Martorii au raportat, de asemenea, că sistemele de apărare aeriană rusești operează în apropierea zonei industriale a orașului.

Autoritățile ruse nu au identificat imediat instalația lovită și nici nu au dezvăluit amploarea pagubelor.

Autoritatea aeronautică rusă a impus temporar restricții de zbor pe aeroporturile din Nijnekamsk, Kazan și Bugulma peste noapte, invocând preocupări legate de siguranța zborurilor.

Nijnekamsk găzduiește mai multe instalații importante de rafinare a petrolului și petrochimie rusească, inclusiv rafinăriile TANECO și TAIF-NK și uzina petrochimică Nijnekamskneftekhim.

TANECO, parte a companiei petroliere ruse Tatneft, procesează anual peste 16 milioane de tone metrice de petrol și produce benzină, motorină, kerosen pentru aviație, combustibil marin și alte produse petroliere. Autoritățile din Tatarstan au declarat că rafinăria a procesat 16,2 milioane de tone metrice de petrol în 2022.

TAIF-NK, aflată în apropiere, operează o rafinărie cu o capacitate de a procesa anual aproximativ 7,3 milioane de tone metrice de țiței, precum și instalații separate pentru procesarea condensatului de gaz. Produsele sale includ benzină, motorină și combustibil pentru avioane.