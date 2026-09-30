POLITICO UE ar putea oferi acces la piața unică țărilor candidate, inclusiv R. Moldova

Uniunea Europeană și-ar putea deschide vasta economie către țările care așteaptă să i se alăture, cu condiția ca acestea să fie de acord să se alăture blocului împotriva statelor ostile și a rivalilor industriali, potrivit unui proiect de propunere al Comisiei Europene obținut de POLITICO.

Beneficiile economice ar fi condiționate și ar putea fi retrase dacă țările care nu sunt membre înregistrează un regres în materie de democrație sau partajează tehnologii sensibile cu guverne ostile, se arată în plan.

Țărilor candidate — dintre care unele așteaptă de zeci de ani să devină membre ale UE — li se va oferi o „integrare treptată” fără precedent în piața unică, incluzând comerțul fără bariere și accesul la programele de cercetare, pe durata procesării cererilor lor de aderare, conform proiectului consultat de POLITICO.

„Piața unică reprezintă prima prioritate pentru convergența economică”, se menționează într-o analiză a beneficiilor „pre-extindere” care urmează să fie oferite țărilor candidate.

„O integrare mai timpurie ar deschide oportunități pentru întreprinderile din Uniune, ar consolida lanțurile valorice europene și ar reduce dependențele strategice. Comisia va identifica domeniile în care alinierea verificată la normele de reglementare și capacitatea de aplicare a legii permit o participare mai profundă la cercetare, inovare și cooperare industrială, precum și un acces mai larg la piață. Ar trebui să se acorde prioritate oportunităților care promovează pregătirile pentru aderare și răspund nevoilor economice și strategice comune.”

Revizuirea, coordonată de Alexandre Adam, consilierul principal al lui von der Leyen — fost colaborator al președintelui francez Emmanuel Macron — ar urma să modifice radical abordarea UE față de țările din vecinătatea sa.

În prezent, aproape toate beneficiile economice ale unei cooperări mai strânse sunt rezervate statelor membre, însă niciun stat nou nu a mai aderat la UE de la Croația, în 2013.

Ca parte a pachetului de măsuri propus de Adam, Ucrainei, Moldovei, Albaniei și Muntenegrului li se vor oferi „foi de parcurs” menite să accelereze procesul de aderare în următorii ani. În cazul altor țări, precum Macedonia de Nord, Kosovo, Bosnia și Herțegovina, Serbia și Turcia, procesul s-a prelungit — existând temeri tot mai mari că acestea se vor îndepărta sau se vor apropia mai mult de Rusia sau China.

Conform planului Comisiei, beneficiile economice oferite țărilor candidate vor depinde de sprijinul acordat de acestea obiectivelor de politică externă ale UE, accesul la piața unică fiind condiționat de faptul că acestea nu vor partaja tehnologii-cheie cu state ostile și rivali comerciali.

„Pe măsură ce integrarea industrială și de piață se adâncește, participarea în sectoarele sensibile trebuie să fie însoțită de cooperare în ceea ce privește evaluarea investițiilor, controlul exporturilor, aplicarea sancțiunilor și protecția tehnologiilor sensibile”, se menționează în documentul de analiză.

„Evaluările privind accesul ar trebui să țină seama de alinierea strategică, de dependențele critice și de capacitatea de a gestiona riscurile la adresa infrastructurii și a lanțurilor de aprovizionare. În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, sfera de aplicare a participării ar trebui ajustată în conformitate cu instrumentul aplicabil.”

Printre domeniile luate în considerare pentru o cooperare mai strânsă se numără semiconductorii, tehnologiile cuantice, biotehnologia, inteligența artificială și domeniul spațial.

„Foi de parcurs” către UE pentru țările cu cele mai mari progrese

Ursula von der Leyen a menționat că R. Moldova și Ucraina au înregistrat progrese în procesul de aderare la Uniunea Europeană, alături de țările din Balcanii de Vest. Declarația a fost făcută miercuri, 16 septembrie, în cadrul discursului său anual privind starea Uniunii.

R. Moldova se află în plin proces de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, un parcurs complex structurat pe etape, capitole și clustere de negociere. Pe14 iulie, la Bruxelles, a avut loc cea de-a treia Conferință interguvernamentală, în cadrul căreia va fi deschis Clusterul 6 – Relații externe, marcând un nou pas în procesul de aderare al țării la UE. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a explicat că ordinea deschiderii clusterelor este stabilită în funcție de nivelul de pregătire al fiecăruia.

Evoluția Republicii Moldova pe fiecare capitol poate fi vizualizată AICI.

Progresele relației UE-Moldova, pe scurt

Moldova a obținut statutul de candidat la aderare în iunie 2022, iar în iunie 2024 a început oficial negocierile de aderare cu UE. Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător rămân baza integrării economice și politice a Republicii Moldova, consolidând relațiile comerciale dintre cele două entități. Semnat în 2014, acordul acoperă întregul teritoriu, inclusiv regiunea transnistreană.

UE reprezintă cel mai important partener comercial al Republicii Moldova, cu o cotă de 53,7% din volumul total de comerț al Moldovei (2023), cu tarife reduse pentru produsele agricole începând din iulie 2022.

Din 2021, UE a oferit peste 2,2 miliarde de euro, sprijinind reforma economică, sectorul energetic, gestionarea crizei refugiaților și securitatea.

În octombrie 2024, Comisia a propus un Plan de Creștere pentru Republica Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, susținut de un mecanism de reformă și creștere pentru perioada 2025-2027. Este cel mai mare pachet de sprijin financiar autonom acordat vreodată de UE acestei țări. Planul va stimula economia Moldovei, va accelera reformele și va aduce beneficii directe cetățenilor moldoveni. Planul de creștere economică are potențialul de a dubla economia țării în următorul deceniu. Acesta va permite, printre altele, construirea de drumuri mai bune, a infrastructurilor mai bune de securitate energetică, a școlilor modernizate, construirea de noi spitale, acordarea de sprijin concret întreprinderilor mici și protejarea patrimoniului cultural al Moldovei. Sprijinirea convergenței socio-economice a țării este esențială pentru aderarea Moldovei la UE. Până în prezent, aproximativ 500 de milioane de euro din Planul european de creștere economică au fost deja transferate Republicii Moldova, sub formă de prefinanțare și tranșe de sprijin.