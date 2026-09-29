Estonia afirmă că Rusia este responsabilă pentru incendierea unei companii din domeniul tehnologiei de apărare

Pe 29 septembrie, Estonia a declarat că serviciile de informații ruse se află în spatele incendiului produs în luna august la o clădire a contractorului din domeniul apărării Milrem, din Tallinn, conform Kyiv Independent.

„Guvernul țării poate afirma cu certitudine că atacul din noaptea de 15 august a fost un act de sabotaj ordonat de serviciile speciale ale Federației Ruse”, a declarat ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, într-o declarație transmisă publicației Kyiv Independent.

Anunțul vine în contextul în care oficialii occidentali trag un semnal de alarmă cu privire la intensificarea operațiunilor hibride ale Moscovei pe teritoriul NATO, care vizează în special statele membre de pe flancul estic al alianței și țările care susțin Ucraina.

„Estonia reprezintă o țintă dificilă pentru atacurile de acest gen ale Rusiei. Agențiile noastre de securitate acționează eficient; mai multe acte similare de sabotaj au fost prevenite, iar autorii atacului incendiator împotriva Milrem Robotics au fost arestați și nu mai reprezintă o amenințare pentru Estonia”, a declarat Tsahkna.

Incendiul a izbucnit în luna august în clădirea Milrem Robotics din cartierul Lasnamae al orașului Tallinn. Serviciile de urgență au stins rapid incendiul, iar viețile oamenilor nu au fost puse în pericol, au relatat mass-media estonă.

Trei suspecți au fost reținuți în Letonia câteva zile mai târziu și predați autorităților estoniene în perioada 17-18 septembrie.

Milrem Robotics este o companie estoniană din domeniul apărării, specializată în robotică și sisteme automatizate. Aceasta furnizează Ucrainei vehicule terestre fără pilot de tipul TheMIS.

Estonia, stat membru al NATO și al UE, situat la granița cu Rusia, a fost unul dintre cei mai fideli aliați ai Kievului pe parcursul războiului total.

Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei a declarat că îl va convoca pe ambasadorul rus pe 29 septembrie și a promis că Tallinn și aliații săi vor continua să exercite presiuni asupra Rusiei prin sancțiuni și restricții suplimentare privind călătoriile cetățenilor ruși în Europa.

„Estonia și aliații săi își păstrează dreptul deplin de a răspunde la acest tip de activitate ostilă, iresponsabilă și periculoasă”, a adăugat Tsahkna.

Vestea vine la aproape o lună după ce Germania a acuzat Moscova că a orchestrat o tentativă de atac cu drone împotriva aeroportului din Leipzig. Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat, de asemenea, că Rusia ar putea lansa un atac „accidental” cu drone pe teritoriul NATO pentru a testa unitatea aliaților.