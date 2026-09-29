Putin introduce noi restricții pentru scoaterea banilor cash din Rusia în țările vecine

Președintele Vladimir Putin a semnat marți un ordin executiv care înăsprește restricțiile privind transferul de numerar din Rusia către țările vecine, scrie The Moscow Times.

Persoanelor li se interzice acum să ia mai mult de 1 milion de ruble (11 900 de dolari) în numerar în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan.

Armenia, Belarus, Kazahstan și Kârgâzstan sunt membre ale Uniunii Economice Eurasiatice conduse de Rusia.

Persoanelor li s-a permis anterior să transfere echivalentul în ruble a 100 de mii de dolari, în baza unui ordin semnat de Putin în martie.

În plus, companiilor le este interzis să scoată orice sumă de numerar din țară.

Persoanele care încalcă noile restricții riscă confiscarea totală a oricăror sume care depășesc 1 milion de ruble, în timp ce firmele prinse încercând să transfere fonduri vor fi obligate să predea întreaga sumă în numerar.

Se aplică excepții călătorilor care trec prin aeroporturile internaționale desemnate de guvern, misiunile diplomatice oficiale și persoanele care furnizează extrase de cont bancar.

Noile restricții intră în vigoare imediat.

Anterior, Rusia a interzis persoanelor să scoată din țară peste 10 mii de dolari în valută străină, în martie 2022, după lansarea invaziei sale la scară largă în Ucraina.