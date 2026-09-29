Secretara oficiului teritorial Bălți al ex-partidului Șor și soțul acesteia, condamnați la cinci ani de închisoare cu SUSPENDARE. Cum și-a argumentat decizia judecătorul de la CSJ, care a pronunțat sentința

Secretara oficiului teritorial Bălți al ex-partidului „Șor” și soțul acesteia au fost găsiți vinovați de acceptarea cu bună-ştiinţă, prin complicitate, a finanțării partidului politic din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Şor. Natalia Damian, care a cumulat și funcția de vicepreședintă a oficiului teritorial, a fost condamnată, cu suspendare, la 5 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a deține funcții în cadrul partidelor politice pe o perioadă de patru ani.

Denis Damian, „fiind responsabil împreună cu soția sa, dar și cu alte persoane din conducerea organizației teritoriale de organizarea, coordonarea și asistența activității partidului pe teritoriul municipiului Bălți”, s-a ales cu aceeași pedeapsă.

Sentința a fost pronunțată vineri, 25 septembrie, de magistratul Sergiu Stratan, care a fost numit la Curtea Supremă de Justiție, și publicată marți, 29 septembrie. Anterior, judecătorului i-au fost menținute împuternicirile pentru examinarea cauzei trimise în instanță la începutul lunii aprilie.

În plus, prima instanță a dispus încasarea, în mod solidar, de la inculpați, în folosul statului, a sumei de 11 402 007 lei, „urmând ca la punerea în executare să se țină cont de concurența sumelor încasate în beneficiul statului cu acest titlu, de la alte persoane care au participat la comiterea infracțiunii”.

Executarea pedepselor cu închisoarea a fost suspendată pentru o perioadă de probațiune de trei ani.

Anterior, Procuratura Anticorupție a anunțat că secretara oficiului teritorial Bălți al PP „Șor”, precum și soțul acesteia, în perioada iulie 2022 – martie 2023, ar fi coordonat activitățile organizației, știind că partidul era finanțat de „un grup criminal organizat”. Conform procurorilor, învinuiții ar fi acceptat, prin complicitate, finanțarea partidului din surse ilicite, în valoare de circa 11,5 milioane de lei, provenite de la un grup criminal organizat. Această finanțare ar fi fost utilizată pentru activitățile partidului, în scopul promovării intereselor politice ale acestuia și al obținerii puterii în stat prin mijloace ilegale.

Acuzațiile sunt negate de către aceștia.

„Natalia Damian, care acționa împreună și de comun acord cu soțul său Denis Damian, cu ceilalți vice-președinți ai organizației teritoriale Bălți a PP „Șor”, precum și alți președinți de organizații primare și activiști de partid în curs de identificare (…). În perioada de timp iulie 2022 – octombrie 2022, cunoscând despre faptul finanțării ilegale a Partidului Politic „Șor” din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, anunțat în căutare de către organele de drept din R. Moldova, a contribuit la acceptarea finanțării partidului politic menționat și nemijlocit a participat la organizarea mai multor proteste, prin acțiuni de recrutare, organizare a transportării și remunerare a persoanelor participante la protestele organizate în fața diferitor entități publice din municipiul Chișinău, inclusiv cu participarea Organizației teritoriale Bălți a Partidului Politic „Şor” a cărei activitate era organizată și coordonată inclusiv de ea (Natalia Damian, n.r.), după cum urmează: la 24.07.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 440 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru transport tur-retur și pentru alimente, în sumă totală de 124 660 lei ;

; la 23.08.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 268 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru transport tur-retur și pentru alimente, în sumă totală de 143 000 lei ;

; la 02.09.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 211 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 105 500 lei ;

; la 09.09.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 401 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 206 266,38 lei ;

; la 18.09.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 1042 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 552 260 lei ;

; la 25.09.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 1112 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 662 873 lei ;

; la 02.10.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 1413 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 723 060,36 lei ;

; la 09.10.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 1574 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 801 260,44 lei ;

; la 16.10.2022 din mun. Bălți au fost transportate la protest în mun. Chișinău 1714 persoane, fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 872 528,84 lei. Astfel, în perioada iulie – octombrie 2022, Natalia Damian prin acțiunile menționate a contribuit la acceptarea finanțării ilegale a PP „Șor” de către un grup criminal organizat în sumă de 4 191 409,02 lei”, au susținut în instanță procuroarea Tatiana Nadulișneac, care a reprezentant acuzarea de stat în mai multe dosare în care au fost inculpați lideri ai fostei formațiuni.

Pentru infracțiunea săvârșită, legea prevede pedeapsa sub formă de amendă în mărime de la 57 500 la 92 500 de lei sau închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani.

Totuși, în cadrul dezbaterilor judiciare, procuroarea a solicitat suspendarea executării pedepsei în privința femeii, pe un termen de probațiune de 3 ani.

„Ținând cont de circumstanțele cauzei, de faptul că inculpații sunt la prima abatere, sunt căsătoriți împreună și au la întreținere trei copii minori, iar în prezent inculpata este însărcinată, instanța de judecată consideră că corectarea acestora este posibilă fără izolarea de societate, or, condamnarea reală la pedeapsă privativă de libertate va influența situația minorilor care vor rămâne fără îngrijirea părinților. Instanța a analizat posibilitatea suspendării executării pedepsei doar în privința inculpatei, însă având în vedere că ea este însărcinată, întreținerea celor trei copii minori de către aceasta ar fi deosebit de dificilă fără concursul inculpatului. Mai mult, după naștere, întreținerea celorlalți copii ar fi chiar imposibilă”, a explicat judecătorul.

ZdG a scris anterior că douăzeci și doi dintre președinții oficiilor teritoriale ale fostului partid „Șor” au ajuns în vizorul Procuraturii Anticorupție (PA) pentru protestele organizate la Chișinău contra cost în perioada iulie – octombrie 2022. Dintre aceștia, doar 11 și-au aflat sentințele până în octombrie 2025, opt aflându-se atunci încă pe banca acuzaților, iar trei – în faza de urmărire penală.

Conform sentințelor analizate de ZdG, dintre cei 11 președinți ai oficiilor teritoriale ale ex-partidului „Șor” găsiți vinovați de acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații criminale, doar doi au fost plasați în arest preventiv până la rămânerea definitivă a deciziilor instanței – cei din raioanele Ocnița și Dondușeni. Alți cinci responsabili sunt de negăsit, deși înainte de condamnare aveau aplicată obligarea de nepărăsire a țării ca măsură preventivă.