DOC Un fost executor judecătoresc, condamnat în lipsă la 10 ani de închisoare pentru delapidarea averii străine de peste 1,2 de milioane de lei. Instanța a dispus arestarea preventivă și anunțarea în căutare a acestuia

Un fost executor judecătoresc a fost condamnat la 10 ani de închisoare, fiind recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de delapidare a averii străine și fals în acte publice. Sentința a fost pronunțată pe 29 septembrie de Judecătoria Chișinău, anunță Procuratura Anticorupție (PA) printr-un comunicat. Totodată, instanța i-a aplicat inculpatului interdicție de a exercita activitatea de executor judecătoresc sau activități legate de gestionarea și administrarea bunurilor materiale, pe un termen de patru ani.

Conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, sentința a fost pronunțată în cazul fostului executor judecătoresc Ruslan Gorobeț, care nu și-a recunoscut vina. Hotărârea a fost emisă de judecătorul Alexandru Negru.

Totodată, până la rămânerea definitivă a sentinței, instanța a dispus aplicarea în privința acestuia a măsurii preventive sub forma arestării preventive, acesta fiind anunțat în căutare. De asemenea, acțiunea civilă înaintată de procuror a fost admisă, fiind dispusă încasarea din contul inculpatului, în beneficiul statului, a sumei de peste 5500 de lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune. Totodată, instanța a dispus confiscarea în folosul statului a sumei de peste 64 de mii de lei, cu titlu de mijloace bănești rezultate din infracțiune.

Potrivit unui comunicat al PA, în perioada anilor 2008-2010, activând în calitate de executor judecătoresc, acesta (Ruslan Gorobeț, n.r.) ar fi folosit situația de serviciu pentru a-și însuși bunuri și mijloace bănești încredințate lui sau obținute de acesta pentru stingerea creanțelor prevăzute în documentele executorii de la persoane responsabile din instituțiile statului.

„Acesta nu ar fi depus mijloacele financiare care constituiau corpuri delicte și urmau să fie transferate în contul statului, în contul biroului executorului judecătoresc, și nici nu le-ar fi transferat în contul trezorerial, ci și le-ar fi însușit, după care ar fi nimicit procedurile de executare.

Prejudiciul total cauzat statului a constituit peste 1,2 milioane de lei. Totodată, inculpatul a restituit o parte din prejudiciul cauzat, în sumă de peste 1,1 milioane de lei”, anunță Procuratura.

De asemenea, acuzatorii de stat au trimis în judecată și alte cauze penale în privința acestuia, fiindu-i incriminate infracțiuni de abuz de serviciu cu folosirea situației de serviciu în interes material.

„Într-o cauză penală, urmărind încasarea unui onorariu sporit, acesta ar fi emis ilegal un ordin incaso, prin care ar fi dispus transferul mijloacelor bănești în sumă de peste 80 de mii de lei de pe contul unei companii pe contul său bancar. Ulterior, ar fi intentat procedura de executare și ar fi dispus aplicarea sechestrului asupra mijloacelor financiare ale debitorului, deși cunoștea că asupra acestora era deja aplicat sechestru. În acest caz, instanța l-a achitat, motivând că faptele inculpatului nu întrunesc elementele componenței infracțiunii.

Într-o altă cauză, inculpatului i-a fost incriminată comiterea falsului în acte publice. După ce și-ar fi însușit corpurile delicte, acesta ar fi indicat în actele oficiale că banii au fost integral transmiși în contul statului. De asemenea, ar fi înscris într-un raport de expertiză că banii pe care și i-ar fi însușit ar fi fost însușiți de o altă persoană. În acest caz, instanța l-a găsit vinovat de comiterea falsului în acte publice, însă l-a liberat de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere penală.

Fostul executor judecătoresc a mai fost acuzat că ar fi încasat de la un cetățean suma de 4 630 de lei, cu titlu de onorariu și cheltuieli de executare, deși hotărârea judecătorească care îl viza pe acel cetățean fusese executată benevol. Ulterior, deși nu ar fi prestat servicii pentru încasarea acestei sume, ar fi dispus ca aceeași sumă să fie încasată și de la Consiliul comunal Stăuceni, încasând forțat 4 630 de lei din fonduri publice. În acest caz, instanța a încetat procesul penal, recalificând faptele în baza Codului contravențional și încetând procesul în legătură cu expirarea termenului de prescripție.

Într-o altă cauză, acestuia i-a fost incriminată însușirea sumei de 5 000 de euro, care urma să fie confiscată în folosul statului. Instanța însă a dispus achitarea acestuia, motivând că fapta nu a fost comisă de inculpat”, susțin reprezentanții PA.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile. Potrivit hotărârii, Ruslan Gorobeț nu și-a recunoscut vinovăția în instanță.

„(…) În ședință de judecată, Ruslan Gorobeț nu s-a prezentat. Declarațiile date de acesta în calitate de învinuit au fost citite în ședință de judecată, conform art. 368 alin. (1) pct. 3) Cod de procedură penală (…).

Ruslan Gorobeț fiind audiat pe marginea acuzației de comitere a infracțiunii stabilite de art. 327 alin. (2) și 27, 327 alin. (2) Cod penal (f.d. 103 vol. nr. 1-201/13) a indicat că acuzația îi este clară iar vina nu o recunoaște deoarece nu a comis careva infracțiune (…). Ruslan Gorobeț fiind audiat pe marginea acuzației de comitere a infracțiunilor stabilite de art. 191 alin. (5) și 332 alin. (1) Cod penal (f.d. 114-117 vol. III nr. 1-690/13) a indicat că învinuirea îi este clară dar vina nu recunoaște, dar recunoaște că a reținut mijloacele bănești și nu le-a transmis la timp în contul statului. El nu a avut intenția de a însuși aceste mijloace bănești constituite din bancnotele ridicate și recunoscute drept corpuri delicte (…)”, se spune în sentință.

În septembrie 2026, TV8 a scris că dosarul lui Ruslan Gorobeț se află în prima instanță de 13 ani, fiind ani întregi tergiversat de magistratul care l-a examinat anterior.