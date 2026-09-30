Un avion cu destinația Tel Aviv a aterizat de urgenţă în Arabia Saudită în urma unui „incident” în zbor. Presa israeliană scrie că un pilot l-a înjunghiat pe celălalt și a încercat să-l scoată cu forța din cabina de pilotaj

Un avion cu destinaţia Tel Aviv a aterizat de urgenţă în Arabia Saudită în urma unui „incident” în zbor. Presa israeliană scrie că ar fi fost o bătaie între piloţi.

Un pasager israelian aflat la bordul zborului Flydubai a declarat pentru The Jerusalem Post că un pilot l-a înjunghiat pe celălalt și a încercat să-l scoată cu forța din cabina de pilotaj, iar în acest timp avionul începuse să piardă brusc altitudine. Ulterior, oficiali israelieni au declarat pentru publicație că, pe măsură ce informațiile au fost analizate, a prins contur ipoteza conform căreia copilotul ar fi încercat să deturneze avionul cu intenția de a-l prăbuși. Autoritățile israeliene investighează ceea ce suspectează a fi un incident terorist, scrie Haaretz.

Pasagerul a povestit că israelienii aflați în partea din față a avionului au intrat în cabina de pilotaj și s-au luptat cu agresorul. Pasagerul a mai spus că alți doi piloți se aflau în partea din spate a aeronavei. ”Am strigat la ei să fugă și să preia controlul avionului”, a spus pasagerul, citat de The Jerusalem Post.

Potrivit pasagerului, grupul a reușit să-l scoată pe agresor din cabină și să-i introducă înăuntru pe ceilalți doi piloți. Unul dintre aceștia a preluat controlul aeronavei, în timp ce celălalt a avut nevoie de mai mult timp pentru a-și reveni din șoc. Pasagerul a precizat că pilotul înjunghiat se afla în stare critică și a menționat că un medic stomatolog israelian aflat la bord i-a acordat îngrijiri medicale, salvându-i astfel viața.