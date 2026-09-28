Maia Sandu despre atacurile rusești asupra Ucrainei: „Rusia lovește intenționat în oameni”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile rusești lansate asupra Ucrainei în noaptea de 27 spre 28 septembrie și în dimineața zilei de luni, soldate cu morți și răniți, inclusiv copii. Șefa statului a declarat că loviturile au vizat inclusiv locuințe și infrastructură civilă și a cerut ca Rusia să răspundă pentru ceea ce a numit crime.

„Rusia atacă Ucraina non-stop. Noaptea trecută și azi dimineața, orașe și comunități din întreaga țară au fost supuse loviturilor aeriene, iar oameni nevinovați și-au pierdut viața”, a scris Maia Sandu.

Președinta s-a referit în special la atacurile asupra Kievului și Harkivului. În capitala Ucrainei au fost afectate Academia Națională de Științe, locuințe civile și o instituție medicală, Potrivit informațiilor preliminare, o persoană a murit, iar alte câteva au fost rănite.

La Harkiv, un bloc de locuințe din districtul Saltivski a fost lovit în timpul atacurilor, iar bilanțul victimelor a ajuns la 43 de persoane, inclusiv 11 copii, potrivit autorităților regionale ucrainene.

Maia Sandu a declarat că atacurile demonstrează, în opinia sa, că Rusia lovește intenționat în civili și în infrastructura de care depinde viața de zi cu zi.

„Rusia trebuie să răspundă pentru crimele sale, iar Ucraina trebuie sprijinită în continuare pentru dreptul de a trăi liber și în pace”, a mai transmis șefa statului.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că operațiunile de salvare și de lichidare a consecințelor atacurilor sunt în desfășurare. Potrivit acestuia, în Kiev au fost afectate și alte obiective civile, inclusiv o companie farmaceutică și benzinării, iar în Dnipro a fost lovit un centru de afaceri. El a promis că Rusia va primi „un răspuns” pentru atacurile lansate.