LIVE TEXT Rusia planifică să aloce aproape 180 de miliarde de euro pentru apărare în 2027, cu 27% mai mult decât suma prevăzută inițial. Război în Ucraina, ziua 1678

UPDATE 22:06 Autoritățile de la Moscova intenționează să majoreze semnificativ cheltuielile pentru apărare în proiectul de buget al Rusiei pentru următorii ani, relatează Reuters, care citează documente ale guvernului rus.

Autoritățile de la Moscova intenționează să majoreze semnificativ cheltuielile pentru apărare în proiectul de buget al Rusiei pentru următorii ani. În 2027, Rusia planifică să aloce 17,1 trilioane de ruble (aproximativ 178,4 miliarde de euro) pentru apărare, cu 27% mai mult decât suma prevăzută inițial, relatează Reuters, care citează documente ale guvernului rus.

În total, cheltuielile pentru apărarea națională în perioada următorilor trei ani ar urma să ajungă la aproximativ 50 de trilioane de ruble (521 de miliarde de euro), potrivit Reuters.

Pentru anul 2025, Rusia prevăzuse inițial 13,5 trilioane de ruble pentru apărare, sumă care reprezenta la acel moment un nivel record. Pentru 2026, în buget au fost prevăzute cheltuieli pentru apărare de 12,93 trilioane de ruble.

În iunie 2026, Bloomberg relata, citând surse apropiate situației, că autoritățile ruse intenționau să suplimenteze în acest an cheltuielile pentru război cu încă 4–5 trilioane de ruble.

Majorarea cheltuielilor militare are loc pe fondul continuării războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

UPDATE 20:29 Bilanțul victimelor atacului rusesc asupra unui bloc de locuințe din districtul Saltivski al orașului Harkiv a ajuns la 43 de persoane, dintre care 11 copii. Informația a fost comunicată de Procuratura regiunii Harkiv.

Atacul a provocat distrugeri parțiale ale blocului de locuințe. Potrivit autorităților locale, au fost avariate balcoanele și pereții interiori ai imobilului, iar geamurile a 46 de clădiri din zonă au fost sparte.

Șeful Administrației Militare Regionale Harkiv, Oleh Sînehubov, a declarat că peste 100 de voluntari s-au mobilizat pentru a acorda ajutor persoanelor afectate. Aceștia lucrează împreună cu echipele Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență și serviciile municipale la operațiunile de intervenție și recuperare.

Echipele de intervenție rapidă ale voluntarilor oferă sprijin psihologic și umanitar persoanelor afectate. Familiilor le-au fost distribuite 150 de seturi cu produse esențiale nealimentare, scrie sursa citată.

UPDATE 16:45 Serviciile de urgență ale Ucrainei anunță că lucrează în continuare la Kiev, la locul atacului asupra clădirii Academiei de Științe.

„Din păcate, până în prezent, o persoană a murit și alte șapte au fost rănite, inclusiv trei copii. În această după-amiază, rușii au lovit și o unitate medicală din centrul capitalei. Salvatorii încearcă acum să stingă rapid incendiul”, potrivit salvatorilor.

UPDATE 15:15 Clădirea Academiei de Științe din Ucraina a fost vizată de un atac rus, informează președintele Volodimir Zelenski. O operațiune de salvare este în desfășurare, incendiul este stins, persoanele care s-ar fi putut afla în clădire sunt căutate.

„Toate serviciile sunt implicate. Astăzi, o companie farmaceutică și benzinării au fost atacate la Kiev, un centru de afaceri la Dnipro, precum și instalații civile, întreprinderi și facilități de comunicații în alte orașe și regiuni.

Din păcate, există victime… Condoleanțe familiei și prietenilor. Cu siguranță va exista un răspuns din partea Rusiei. Și fiecare dintre partenerii Ucrainei trebuie să vadă din această teroare, din astfel de lovituri, că sprijinul pentru Ucraina este cu adevărat sprijin pentru viața oamenilor, sprijin pentru faptul că teroarea nu ar trebui să fie normalizată nicăieri. Rusia trebuie să fie responsabilă pentru toate acestea și să simtă consecințele reale”, a scris Zelenski.

UPDATE 13:42 Corpul al Treilea al Armatei Ucrainei a eliberat Novoe, Redkodub și Katerînivka și a restabilit controlul asupra Karpovka și Novomîhailivka, potrivit Novosti Donbassa.

Armata rusă a suferit 2000 de pierderi, peste 250 de ruși fiind capturați.

Corpul menționează că aceasta a marcat sfârșitul celui de-al treilea sezon al Operațiunii Vivaldi, care s-a dovedit a fi un punct de cotitură pentru întreaga operațiune. Armata a reușit să recucerească încă 51 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean, aducând totalul la 176 de kilometri pătrați de la începutul ofensivei.

Comandantul Corpului al Treilea, Andriy Biletsky, a raportat că obiectivul principal al celui de-al treilea sezon al Operațiunii Vivaldi a fost Novoe, fortăreața cheie a Rusiei în capul de pod.

„Armata rusă era convinsă că axa principală de atac era Șandrigolovo-Zelenaia Dolina. Acest lucru i-a obligat să-și irosească rezervele în contraatacuri în această direcție. «Rușii au ratat adevărata lovitură, care s-a concentrat pe cucerirea orașului Novoe», a spus Andrei Biletsky.

Pentru a străpunge apărarea rusească, Corpul al Treilea de Armată a folosit propria invenție – transportoare blindate sovietice BTR-60 transformate în vehicule kamikaze robotizate. Acestea au fost folosite pentru a arunca în aer cele mai puternice fortificații rusești. Se pare că s-au predat unități întregi rusești, inclusiv ofițeri, piloți și artileriști.

UPDATE 09:55 Rusia și-a continuat atacurile de ore întregi asupra Kievului pe tot parcursul serii și în dimineața devreme a zilei de 27 spre 28 septembrie, lovind ținte civile și ucigând și rănind mai multe persoane, potrivit Kyiv Independent.

În seara zilei de 27 septembrie, două persoane au fost ucise și alte patru rănite de un atac rusesc asupra pieței alimentare Stolichny, chiar în afara capitalei, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko. Atacul a provocat un incendiu la piața alimentară en-gros.

„Relatările martorilor oculari de la locul atacului asupra pieței prezintă flăcări care învăluiau vehiculele din parcare. Deasupra centrului Kievului, s-a raportat că sistemele de apărare aeriană erau active, umplând orașul cu sunete de explozii și detonări în mijlocul unei alerte de raid aerian de nouă ore”, conform sursei citate.

Potrivit unui jurnalist Kyiv Independent, autoritățile au oprit, de asemenea, trenurile care urmau să plece în timpul atacului, evacuând pasagerii în adăposturi subterane.

Mai târziu, în noaptea de 28 septembrie, în mijlocul unor noi alerte de raid aerian emise, dronele ar fi avariat o „clădire nerezidențială” nespecificată în districtul Podil din Kiev. Relatările martorilor oculari ale unui reporter Kyiv Independent detaliază cum o dronă rusească a lovit o clădire din cartier.

UPDATE 08:22 Serviciul de Urgență al Ucrainei informează că peste 20 de persoane au fost rănite, inclusiv 8 copii, într-un atac rusesc asupra cartierelor Saltivski și Kiivski din oraș.

„În urma unei lovituri asupra unei clădiri rezidențiale cu 9 etaje, structurile apartamentelor de la etajele inferioare au fost distruse. Echipele de intervenție au salvat 32 de persoane din clădire”, informează salvatorii.

Operațiunile de urgență și salvare sunt în desfășurare. La fața locului lucrează unități ale Serviciului de Urgență de Stat, Poliției Naționale, medici, voluntari și servicii municipale ale orașului. Psihologii oferă asistență victimelor.