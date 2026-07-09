Programul național privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2026–2030, adoptat de Parlament

Parlamentul a adoptat Programul național privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă pentru anii 2026–2030 și planul de acțiuni pentru implementarea acestuia. Proiectul de hotărâre a fost votat de 64 de deputați.

Conform unui comunicat de presă, documentul este structurat în jurul a trei obiective principale: consolidarea politicilor publice și a cooperării la nivel național și internațional; împiedicarea introducerii în sistemul financiar și în alte sectoare ale economiei a fondurilor provenite din infracțiuni sau destinate finanțării terorismului; precum și detectarea, combaterea și sancționarea faptelor de spălare a banilor, finanțare a terorismului și proliferare a armelor de distrugere în masă.

„Programul consolidează reformele deja inițiate, valorifică rezultatele obținute prin documentele strategice anterioare, evită suprapunerea intervențiilor și corelează evaluarea riscurilor cu prioritizarea măsurilor și responsabilitățile instituțiilor implicate”, potrivit Parlamentului.

De asemenea, documentul propune politici și măsuri pentru diminuarea principalelor riscuri în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu care se confruntă Republica Moldova. Printre vulnerabilitățile identificate se numără ponderea ridicată a numerarului în economie, creșterea numărului de clienți nerezidenți și a tranzacțiilor transfrontaliere, supravegherea insuficientă a entităților raportoare, raportarea neuniformă a tranzacțiilor suspecte, numărul redus al condamnărilor pentru spălare de bani și recuperarea limitată a bunurilor provenite din infracțiuni. Totodată, documentul prevede „consolidarea mecanismelor de prevenire și aplicarea mai eficientă a sancțiunilor financiare pentru combaterea finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă”.

„Printre acțiunile prevăzute se numără consolidarea capacității instituțiilor de a identifica, evalua și înțelege riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului, precum și integrarea rezultatelor acestor evaluări în elaborarea politicilor publice, activitatea de supraveghere și prioritizarea investigațiilor. Programul mai prevede îmbunătățirea coordonării și cooperării dintre instituțiile competente, pentru a asigura o acțiune coerentă, precum și consolidarea capacităților autorităților responsabile de analiză financiară și urmărirea penală a acestor infracțiuni, inclusiv prin instruirea personalului și eficientizarea schimbului de informații”, se arată în comunicatul de presă.

Programul include măsuri pentru sporirea transparenței privind beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, facilitarea accesului autorităților la aceste informații și consolidarea supravegherii entităților raportoare în funcție de riscurile identificate. De asemenea, sunt prevăzute acțiuni pentru aplicarea sancțiunilor financiare privind combaterea finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, în conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU, precum și pentru înghețarea fără întârziere a fondurilor persoanelor și entităților vizate.

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va prezenta anual Guvernului și Parlamentului rapoarte cu privire la implementarea Programului național.