Dinu Plîngău, după ședința Comisiei de anchetă: „impertineța unor reprezentanți ai statului a indignat întreaga componență a Comisiei”. Acuzații privind activitatea APP și sesizare către CNA

Președintele Comisiei parlamentare de anchetă privind situația din domeniul aviației, Dinu Plîngău, a criticat activitatea unor reprezentanți ai Agenției Proprietății Publice (APP), după ședința în care au fost discutate mai multe probleme legate de întreprinderile de stat și societățile cu capital de stat.

Într-o postare publicată după ședință, Plîngău a acuzat reprezentanții APP de „impertinență” și a anunțat că, la propunerea deputatului Andrian Cheptonar, Comisia a discutat sesizarea Centrului Național Anticorupție (CNA) în legătură cu mai multe presupuse abuzuri.

„Nu mă simt bine când sunt forțat să ridic vocea, mai ales în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, dar impertineța unor reprezentanți ai statului a indignat întreaga componență a Comisiei”, a scris Plîngău.

Plîngău a făcut referire, între altele, la activitatea unei reprezentante a APP care, potrivit informațiilor prezentate în cadrul ședinței, ar fi deținut pe parcursul unui an funcții în consiliile de administrație a nouă întreprinderi și societăți cu capital de stat. Este vorba despre S.A. „Moldtelecom”, S.A. „Drumuri Căușeni”, S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, S.A. „Drumuri Orhei”, S.A. „Combinatul de vinuri Cricova”, precum și Î.S. „Nodul hidroenergetic Costești”, Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”, Î.S. „Radiocomunicații” și Î.S. „Urbanproiect”.

Potrivit lui Plîngău, pentru aceste funcții reprezentanta APP ar fi primit, în total, indemnizații de aproximativ 211 mii de lei într-un an. Deputatul a pus la îndoială dacă, în aceste condiții, aceasta își putea exercita în mod corespunzător atribuțiile de serviciu.

„Când mai reușește să-și facă atribuțiile de serviciu?”, a scris Plîngău.

În aceeași postare, șeful Comisiei de anchetă a criticat modul în care APP a gestionat situația unor angajați ai instituției despre care Comisia a discutat în contextul problemelor legate de MoldATSA. El a menționat președintele Consiliului de administrație și președintele Comisiei de cenzori, despre care susține că sunt în continuare angajați ai APP, deși ar fi fost responsabili de situația privind primele, bonusurile și salariile de la MoldATSA.

Plîngău a mai criticat explicațiile oferite de reprezentanta APP privind organizarea concursului pentru funcția de director al Aeroportului Internațional Mărculești.

Potrivit deputatului, reprezentanta APP ar fi declarat că instituția „a considerat oportun să nu organizeze concurs”, deși legislația prevede organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției. Plîngău a comparat această situație cu decizia Parlamentului de a nu organiza alegeri, invocând o declarație făcută anterior de fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale Marcel Spatari.

Subiectul a fost discutat în ședința Comisiei, în contextul faptului că Aeroportul Internațional Mărculești are un administrator interimar din decembrie 2023. Reprezentanții APP au explicat că organizarea concursului a fost amânată în condițiile în care erau pregătite modificări legislative și se desfășura inventarierea patrimoniului întreprinderii.

În postarea sa, Plîngău a mai scris că membrii Comisiei au discutat, la propunerea deputatului Andrian Cheptonar, despre sesizarea CNA în legătură cu mai multe presupuse abuzuri constatate în cadrul activității întreprinderilor și instituțiilor analizate.

„Concluziile se vor regăsi și în raportul final”, a precizat Dinu Plîngău.

În cadrul ședinței, Comisia a discutat și despre salariul unui angajat al MoldATSA care a ocupat funcția de șofer al fostului director Dumitru Vangheli. Potrivit informațiilor prezentate în ședință, acesta ar fi primit aproximativ 63 de mii de lei lunar. Administratorul interimar al MoldATSA, Andrei Cebanu, a explicat că angajatul nu ar fi exercitat exclusiv funcția de șofer, anterior fiind șef adjunct de departament.

Plîngău a declarat în cadrul ședinței că nu se simte confortabil să ridice vocea în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, dar că situațiile discutate l-au determinat să reacționeze.