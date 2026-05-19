Ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. Cum va fi vremea marți

Cer variabil pe întreg teritoriul țării pentru ziua de marți, 19 mai, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Temperatura maximă înregistrată ziua nu va depăși +27 de grade Celsius.

Temperaturile minime nocturne vor oscila între +10 și +15°C. Maximele diurne se vor situa între +22 și +27°C.

„Noaptea vremea va fi fără precipitații, iar ziua , izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local se prevăd descărcări electrice”, anunță SHS.

Vântul va sufla noaptea slab, iar ziua din nord, slab până la moderat.

În centrul țării temepratura maximă va atinge +25°C. Noaptea, minimele în termometre vor înregistra 13°C.

În nordul țării, maximele vor atinge +23°C ziua, iar noaptea +13°C. În sudul R. Moldova, ziua, temperatura media va înregistra +27°C, iar noaptea +15°C.