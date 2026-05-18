38 de misiuni diplomatice își declară sprijinul pentru Marșul solidarității. Declarație comună de Ziua internațională împotriva homofobiei

Cu ocazia Zilei Internaționale împotriva homofobiei, bifobiei și transfobiei (IDAHOT), marcată anual la 17 mai, 38 de misiuni diplomatice acreditate în R. Moldova au semnat o declarație comună prin care subliniază că fiecare om ar „trebui să beneficieze de posibilitate și libertate să fie el însuși, indiferent de cine este sau pe cine iubește”. Totodată, statele semnatare și-au exprimat susținerea pentru organizarea Marșului solidarității.

Pe 21 iunie va avea loc ediția a 25-a a Festivalului „Moldova Pride”, inclusiv un „Marș al solidarității”. „Așteptăm cu nerăbdare acest marș pașnic și sigur, care pledează pentru progresul continuu către egalitate și incluziune în Republica Moldova. Fiecare om ar trebui să beneficieze de posibilitate și libertate să fie el însuși, indiferent de cine este sau pe cine iubește”, se arată în declarația ambasadelor acreditate la Chișinău.

„De Ziua internațională împotriva homofobiei, transfobiei și bifobiei, care este marcată astăzi, ne exprimăm solidaritatea și sprijinul pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI) din întreaga lume, dintre care multe în continuare se confruntă cu discriminare, violență și discurs de ură. Fiecare stat are responsabilitatea de a-și proteja poporul de violență și discriminare și de a asigura exercitarea deplină și egală a tuturor drepturilor omului, indiferent de orientarea sexuală, identitatea sau expresia de gen sau caracteristicile sexuale. Egalitatea, diversitatea și nediscriminarea fac parte din valorile noastre fundamentale, iar tema din acest an este «În inima democrației». Ne reafirmăm angajamentul de a respecta, proteja și îndeplini drepturile omului ale tuturor, inclusiv dreptul la nediscriminare, la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică. Vom continua să sprijinim și să promovăm măsuri anti-discriminare, inclusiv măsuri de combatere a discursului de ură și a infracțiunilor motivate de ură, în cooperare cu autoritățile și societatea civilă” au declarat autorii declarației comune.

Declarația comună este emisă de reprezentanțele următoarelor state – Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Republica Cehă, Chile, Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Delegația UE, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Macedonia de Nord, Mexic, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, România, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ucraina și Uruguay.