Scandalul Ceban-Gutnic: primarul general neagă că ar coordona și finanța mai multe canale de Telegram folosite pentru denigrarea oponenților politici

Primarul general Ion Ceban a negat acuzațiile aduse de fosta viceprimăriță a Chișinăului, Irina Gutnic, în ultima săptămână, inclusiv faptul că deciziile legate de blocul „Alternativa” vin din afară. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău din 18 mai 2026. Ceban a infirmat și faptul că ar coordona și finanța mai multe canale de Telegram folosite pentru denigrarea presei și a oponenților politici.

Primarul de Chișinău a rugat în perioada următoare să fie sesizate organele de drept și toate instituțiile internaționale „pe faptul acestui fals”, referindu-se la declarațiile Irinei Gutnic despre canalele de Telegram. „Să fie pregătite toate demersurile pentru atac în instanța de judecată”, s-a adresat el celor prezenți la ședință.

Fiind îndemnați de edilul capitalei, mai mulți funcționari din cadrul instituției au ieșit la tribună pentru a nega afirmațiile Irinei Gutnic care îi vizează. Printre aceștia se numără și Ion Bulgac, care a afirmat că a fost angajat și activează drept consilier al primarului general în baza unui contract de muncă individual, datat din 31 martie 2025, ci nu în baza unui contract de prestare de servicii, așa cum susține fosta viceprimăriță. Totodată, acesta a numit „falsuri” declarațiile Irinei Gutnic potrivit cărora activitatea sa sa-ar rezuma la promovarea imaginii electorale a lui Ion Ceban.

Edilul a mai negat afirmațiile lui Gutnic despre prezența lui Nidjat Askerov acre apare în hotărârea de condamnare a lui Dan Cuculescu pentru trădare de patrie. Ceban a spus că la acest subiect „vor merge în instață și vom solicita prezentarea probelor și audierea martorilor”.

Miercuri, 13 mai, Irina Gutnic, fosta viceprimară a capitalei, a făcut o serie de acuzații și dezvăluiri despre activitatea Primăriei municipiului Chișinău și a Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN). Gutnic a acuzat că partidul a devenit o anexă a Primăriei Chișinău și că „foarte puțini își permit azi să vorbească deschis, de frică să nu-și piardă funcțiile”.

Ion Ceban a declarat atunci că „nu avem de gând să răspundem unei doamne supărate că nu mai are funcție și care a ieșit să verse toată această supărare în public”. Ceban a acuzat-o pe Gutnic că „a executat și continuă să execute rolul și funcția pe anumite indicații care îi parvin din extern”, fără a oferi detalii.

Pe 14 mai, Irina Gutnic a anunțat că a depus un denunț împotriva primarului Ion Ceban, la Centrul Național Anticorupție (CNA). Aceasta îl acuză pe Ceban de abuz de putere la emiterea dispoziției prin care a fost eliberată din funcție.