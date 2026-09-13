Peste zece mii de persoane, din 59 de țări, au participat duminică la Chișinău Marathon 2026

Chișinău Marathon 2026 a reunit în capitală duminică, 13 septembrie, peste 10 000 de participanți din mai mult de 59 de țări. Prim-ministrul Vasile Tofan a salutat participanții.

În cadrul Chișinău Marathon sunt organizate proba de maraton – 42,195 km, semimaratonul – 21 km, precum și cursele de 10 km, 5 km și Fun Run – 1,5 km.

Programul include și curse pentru sportivii în scaune cu rotile, pe distanțele de 5 km, 10 km și 21 km. Cu o zi înainte, pe 12 septembrie, a avut loc Kids Run Day, dedicat copiilor cu vârste între 5 și 14 ani.

Premierul Vasile Tofan a urat succes celor prezenți la linia de start.

„E o mare mândrie să văd atâta lume care, în pofida ploii, în pofida frigului, a decis să alerge astăzi pe străzile Chișinăului. Mai mult, pe lângă participanții din R. Moldova, avem participanți din 59 de țări”, a spus prim-ministrul.

Organizat în actualul format din 2015, Chișinău Marathon a devenit unul dintre cele mai importante evenimente sportive de masă din R. Moldova, reunind profesioniști, amatori și familii. Evenimentul încurajează practicarea sportului și un mod de viață activ, contribuie la creșterea vizibilității R. Moldova pe harta competițiilor sportive internaționale și are un impact direct asupra economiei locale, scrie Guvernul. Potrivit estimărilor organizatorilor, ediția din acest an a generat peste 3000 de nopți de cazare în Chișinău.