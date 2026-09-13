Cinci vagoane care transportau pietriș au deraiat pe sectorul Cahul – Prut 2. Nu au fost înregistrate victime

Cinci vagoane semideschise ale unui tren de marfă au deraiat pe sectorul Cahul – Prut 2, la kilometrul 25. Incidentul a avut loc duminică, 13 septembrie, în jurul orei 12:20. Trenul, în componența a 29 de vagoane, transporta pietriș, comunică Calea Ferată a Moldovei (CFM).

În urma incidentului, persoane rănite nu au fost înregistrate.

„În prezent, echipele specializate și de intervenție ale Î.S. „Calea Ferată din Moldova” efectuează lucrări pentru ridicarea vagoanelor deraiate și restabilirea căii ferate”, informează CFM.

Conform CFM, din 1956 acest segment al infrastructurii feroviare nu a beneficiat de lucrări de reabilitare și modernizare. În prezent, în cadrul planului aprobat, au fost demarate lucrările de reparație capitală, finanțate din mijloacele alocate de Guvernul R. Moldova pentru reabilitarea infrastructurii feroviare.

Cauzele și circumstanțele producerii incidentului sunt stabilite de specialiști, în conformitate cu procedurile în vigoare