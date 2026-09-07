Peste 78% din energia electrică achiziționată de Energocom în luna august a provenit din importuri

În luna august 2026, S.A. „Energocom” a achiziționat un volum total de 297 420 MWh de energie electrică, provenită atât din surse interne, cât și din import. Prețul mediu ponderat al energiei procurate a fost de 156,80 EUR/MWh, informează compania. Cea mai mare parte din totalul de energie achiziționat a provenit din importuri.

Energia electrică produsă local a acoperit 21,64% din volumul total achiziționat în luna august.

„Din această cantitate, aproximativ 20,3% a fost asigurată de parcurile și centralele de energie regenerabilă, iar 1,35% de CET-Nord și Termoelectrica”, comunică Energocom.

Restul necesarului a fost acoperit prin importuri, care au reprezentat 78,36% din volumul total achiziționat.

„Din această cantitate, 72,47% a fost livrată în baza contractelor bilaterale încheiate cu furnizori și producători din România și Ucraina, iar 5,89% a fost procurată de pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), prin intermediul platformelor OPCOM și Bursa Română de Mărfuri (BRM)”, potrivit comunicatului companiei.

Energocom precizează că aceste costuri de achiziție nu includ taxele și cheltuielile aferente transportului, rezervării de capacitate și altor costuri logistice.

De asemenea, începând cu 1 iulie 2026, odată cu aplicarea Hotărârii privind aprobarea Regulilor pieței energiei electrice, achizițiile realizate de furnizorii cu obligații de serviciu public se desfășoară prin mecanisme concurențiale, inclusiv prin Piața organizată a contractelor bilaterale, Piața pentru Ziua Următoare și Piața Intrazilnică.

Astfel, în noile condiții de piață, S.A. „Energocom” achiziționează puțină energie produsă în orele de zi și este axată pe procurarea energiei în orele de vârf 07:00-11:00 și 18:00-23:00, ceea ce influențează prețul mediu ponderat de cumpărare a energiei.