Percheziții în Chișinău și Vulcănești, într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari

Oamenii legii au efectuat joi, 20 august, percheziții într-o cauză penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari. În cadrul verificărilor au fost vizați doi bărbați, cu vârstele de 34 și 38 de ani, din municipiul Chișinău și din orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia. Aceștia sunt cercetați în stare de libertate.

Cauza penală a fost pornită în luna iunie 2025. Potrivit materialelor acumulate, mai multe persoane ar fi introdus pe teritoriul R. Moldova mijloace bănești provenite din infracțiuni comise în state membre ale Uniunii Europene. Ulterior, banii ar fi fost introduși în circuitul financiar cu scopul disimulării originii ilicite și conferirii unei aparențe de legalitate.

„În perioada 7 aprilie – 24 mai 2025, mai multe bancnote de euro care prezentau urme de cerneală specifice sistemelor antifurt de tie Intelligent Banknote Neutralisation System (IBNS) ar fi fost introduse în bancomate de tip „Cash-In” și „Recycler”, amplasate în municipiul Chișinău și în localitățile din proximitatea acestuia. În urma verificărilor efectuate de către reprezentanții unei instituții bancare, în perioada 8 aprilie – 28 mai 2025 au fost depistate bancnote cu urme specifice de neutralizare, valoarea totală a acestora constituind 6 010 de euro”, menționează Poliția într-un comunicat.

Analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale bancomatelor, precum și a înregistrărilor video ridicate din apropierea acestora, a permis identificarea mai multor persoane care ar fi efectuat operațiuni cu bancnotele respective. În unele cazuri, aceleași persoane ar fi fost surprinse efectuând tranzacții la bancomate diferite, în zile diferite, ceea ce, potrivit oamenilor legii, a permis conturarea unui mecanism repetitiv de introducere a bancnotelor compromise în circuitul financiar.

În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliile celor doi bărbați bănuiți pe caz, au fost depistate și ridicate telefoane mobile, suporturi electronice de stocare a datelor și alte obiecte relevante pentru cauza penală, care urmează să fie supuse verificărilor și expertizărilor necesare.

Acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație continuă, inclusiv pentru identificarea altor persoane care ar putea fi implicate şi stabilirea rolului fiecăreia în activitatea investigată.