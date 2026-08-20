Ministrul Energiei: „Situația privind aprovizionarea cu carburanți continuă să se îmbunătățească”
În contextul nivelului scăzut al Dunării, o parte a importurilor a fost redirecționată către transportul rutier, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Astfel, potrivit lui, pe măsură ce noile livrări ajung în țară, situația privind aprovizionarea cu carburanți „este în curs de normalizare”.
„Situația privind aprovizionarea cu carburanți continuă să se îmbunătățească. În ultimele zile am lucrat împreună cu importatorii și instituțiile responsabile pentru a reduce efectele problemelor logistice generate de nivelul scăzut al Dunării, care a afectat livrările de produse petroliere prin Portul Internațional Liber Giurgiulești. O parte importantă a importurilor a fost redirecționată către transportul rutier, iar coridorul special instituit prin punctul vamal Leușeni începe să dea rezultate”, a declarata Junghietu.
Potrivit ministrului Energiei, pe 20 august, alte 8 stații au reluat comercializarea motorinei și altele 10 – a benzinei, comparativ cu ziua precedentă. Astfel, din 590 de stații la nivel național, 40 de stații înregistrează în continuare lipsă temporară de benzină și 9 de motorină, însă „situația este în curs de normalizare pe măsură ce noile livrări ajung în țară”, afirmă Jungietu.
„Stocurile existente pot acoperi aproximativ 15–16 zile de consum pentru benzină și 6 zile pentru motorină. Monitorizăm evoluțiile de la o zi la alta și menținem un dialog permanent cu importatorii pentru a elimina cât mai rapid orice blocaj logistic. Aprovizionarea continuă, stocurile se refac treptat, iar măsurile implementate contribuie la revenirea la un flux normal de livrare a carburanților în întreaga țară”, a punctat acesta.