Ministrul Energiei: „Situația privind aprovizionarea cu carburanți continuă să se îmbunătățească”

În contextul nivelului scăzut al Dunării, o parte a importurilor a fost redirecționată către transportul rutier, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Astfel, potrivit lui, pe măsură ce noile livrări ajung în țară, situația privind aprovizionarea cu carburanți „este în curs de normalizare”.

„Situația privind aprovizionarea cu carburanți continuă să se îmbunătățească. În ultimele zile am lucrat împreună cu importatorii și instituțiile responsabile pentru a reduce efectele problemelor logistice generate de nivelul scăzut al Dunării, care a afectat livrările de produse petroliere prin Portul Internațional Liber Giurgiulești. O parte importantă a importurilor a fost redirecționată către transportul rutier, iar coridorul special instituit prin punctul vamal Leușeni începe să dea rezultate”, a declarata Junghietu.

Potrivit ministrului Energiei, pe 20 august, alte 8 stații au reluat comercializarea motorinei și altele 10 – a benzinei, comparativ cu ziua precedentă. Astfel, din 590 de stații la nivel național, 40 de stații înregistrează în continuare lipsă temporară de benzină și 9 de motorină, însă „situația este în curs de normalizare pe măsură ce noile livrări ajung în țară”, afirmă Jungietu.