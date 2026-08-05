Patru persoane au fost înjunghiate în centrul Londrei. O femeie, arestată

Patru bărbați au fost înjunghiați miercuri, 5 august, în cartierul Covent Garden din centrul Londrei și o femeie a fost arestată, informează poliția. Poliția crede că este vorba despre „un incident legat de sănătatea mintală”, conform Agerpres, care citează agenția Reuters.

Femeia, în vârstă de 47 de ani, a fost arestată sub suspiciunea de posesie de armă ofensivă și de agresiune, a relatat Sky News. Poliția a anunțat că „oamenii legii au confiscat o pereche de foarfece de la fața locului”.

Poliția Metropolitană informează că patru bărbați, în vârstă de 34,39, 42 și 52 de ani, au fost înjunghiați. Nu există informații suplimentare privind gravitatea rănilor suferite, scrie dpa.

Cei patru bărbați răniți au fost tratați la fața locului și apoi transportați la un centru pentru tratarea traumelor după incidentul de pe strada Endell de miercuri după-amiază, a declarat un purtător de cuvânt al serviciului de ambulanță din Londra.

„Am trimis un echipaj de ambulanță, un paramedic într-o mașină de răspuns rapid și un ofițer pentru răspuns la incident. De asemenea, am trimis o ambulanță aeriană. Am tratat patru pacienți la fața locului și apoi i-am transportat cu mașina la un centru major pentru traume”, a precizat un purtător de cuvânt al serviciului de ambulanță din Londra.

În primă instanță poliția a anunțat că trei persoane au fost înjunghiate în acest incident, dar ulterior a precizat că numărul răniților este de patru.