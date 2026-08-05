Maia Sandu, despre criza din sectorul energetic și hidrologic: „Nu există soluții magice. Trebuie să consumăm cu mare grijă”

Președinta Maia Sandu a comentat situația de criză în sectorul hidrologic și energetic din R. Moldova. Președinta a declarat că actualele crize sunt generate de seceta de pe continent, dar și de războiaele din regiune, îndemnând cetățenii să utilizeze rațional energia și apa. Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului „Jurnal Politic”.

Maia Sandu, în contextul crizei energetice și hidrologice, a îndemnat cetățenii să economisească energia electrică și să consume apa eficient.

„Chiar dacă noi am avut o vară bunicică până acum, cu temperaturi suportabile și chiar și cu ploi, seceta de pe continent în general și temperaturile foarte înalte au provocat aceste situații. Și de aici și criza energetică, și criza apei. Bineînțeles că autoritățile, Guvernul în primul rând, va face tot posibilul pentru a atenua consecințele acestor crize, dar trebuie să fim conștienți că nu există soluții magice.

(…) Mesajul nostru este să consumăm cât mai eficient. Dacă vorbim despre energie electrică, știm că în anumite ore cumpărăm energie electrică la prețuri foarte înalte, de aceea trebuie să ne străduim cu toții să consumăm mai puțină energie în aceste ore și să încercăm să consumăm în orele în care energia este mai ieftină, pentru că altfel cu toții o să plătim tarife foarte înalte.

Când e vorba de consumul de apă, trebuie să consumăm cu mare grijă. Știu că mulți oameni au nevoie de apă nu doar pentru consum, dar și pentru irigare, și înțeleg că au muncit, au crescut plantele și vor să aibă o roadă bună ca să câștige un ban. Dar, totuși, cred că putem să economisim. E una să uzi legumele și e alta să uzi iarba, care mai poate aștepta, chiar dacă ne dorim să fie curtea frumoasă și țara frumoasă. Este o situație complicată nu doar în R. Moldova și trebuie să fim foarte responsabili să economisim acolo unde putem”, a spus președinta.

Președinta a precizat că atât criza hidrologică, cea energetică, cât și creșeterea prețurilor la carburanți sunt influențate de „războaiele de pe continent și războaiele care influențează regiuni de unde vin aceste resurse energetice”.

„Noi încercăm să creștem reziliența, dar nu avem resursele noastre proprii. Trebuie să devenim mai eficienți acolo unde putem, să substituim anumite tipuri de energie cu altele, dar nici aici nu sunt soluții magice. Evident, de fiecare dată când apare o asemenea situație, să intervenim, să negociem, să obținem cele mai bune soluții pentru cetățenii noștri. Din păcate, incertitudinea rămâne la ordinea zilei, și nu doar în domeniul energetic. Trăim într-o lume care devine tot mai incertă și înțeleg că asta nu este bine nici pentru afaceri, nici pentru oameni”, a spus Maia Sandu.

Pe 28 iulie, Guvernul a instituit, pentru o perioadă de 30 de zile, starea de alertă în sectorul energetic și starea de alertă hidrologică, pentru a preveni riscurile asupra aprovizionării țării cu carburanți și apă. Deciziile au fost luate în cadrul ședinței extraordinare a Cabinetului de miniștri.