Regulamentul privind relocarea profesorilor, aprobat de Guvern: urmează să primească o indemnizație de 300 de mii de lei

Profesorii, directorii și personalul didactic auxiliar care vor accepta să se angajeze în instituții din alte unități administrativ-teritoriale după reorganizarea școlilor în care au activat vor putea primi o indemnizație unică de relocare de 300 de mii de lei. Decizia a fost aprobată în ședința din data de 5 august a Guvernului, conform unui comunicat de presă.

Regulamentul stabilește că relocarea este o soluție de ultimă instanță și poate fi aplicată doar după ce au fost epuizate toate posibilitățile de încadrare în școlile din aceeași unitate administrativ-teritorială. Înainte de relocare, autoritățile trebuie să identifice posturi vacante, posibilitatea completării normei în mai multe instituții, atribuirea unor activități compatibile sau participarea la programe gratuite de recalificare.

Sprijinul financiar va fi achitat în două tranșe egale, de câte 150 de mii de lei. Prima tranșă va fi plătită în termen de 30 de zile de la angajare, iar cea de-a doua după șase luni, dacă persoana își continuă activitatea în instituția în care a fost încadrată. Plata va fi efectuată prin sistemul guvernamental MPay.

Regulamentul mai prevede că profesorii care aleg să părăsească postul înainte de expirarea unei perioade de cinci ani, din proprie inițiativă sau din motive imputabile, vor restitui integral indemnizația. Excepție fac cazurile în care contractul încetează din motive independente de voința lor sau atunci când Ministerul Educației și Cercetării (MEC) aprobă o nouă relocare.

Regulamentul pune în aplicare prevederile Codului educației privind măsurile de sprijin pentru cadrele didactice în contextul reorganizării unor instituții de învățământ.

„Reforma urmărește îmbunătățirea calității educației în școlile cu efective foarte mici de elevi. În prezent, aproape una din zece școli din Republica Moldova are sub 50 de elevi, iar una din cinci are mai puțin de 90 de elevi. În multe dintre aceste instituții, profesorii sunt nevoiți să predea discipline în afara specializării, iar elevii au acces limitat la laboratoare, dotări moderne și activități extracurriculare”, se arată în comunicatul de presă.

Diferențele se reflectă și în rezultatele școlare. În 2025, media examenelor naționale în școlile cu mai puțin de 30 de elevi în ciclul gimnazial a fost de 5,77, comparativ cu peste 7,1 în școlile cu peste 600 de elevi. Totodată, rezultatele evaluării internaționale PISA arată că un elev dintr-o școală mare are de 3,4 ori mai multe șanse să beneficieze de un proces educațional de calitate decât un elev dintr-o școală mică.

În acest an urmează să fie reorganizate 73 de instituții de învățământ, ceea ce reprezintă aproximativ 6% din totalul școlilor publice din țară. În aceste instituții învață circa 1 300 de elevi, adică mai puțin de 0,5% din numărul total al elevilor.

În urma reorganizării, 53 de instituții vor deveni școli primare-grădiniță, 8 vor fi reorganizate în școli primare, 5 în grădinițe, iar 7 își vor sista activitatea.

„Procesul de reorganizare este conceput astfel încât învățământul primar să rămână în comunitate, iar elevii din ciclul gimnazial să își continue studiile în instituții mai mari, care oferă condiții mai bune de învățare”, notează MEC.

În cele 73 de instituții vizate activează 683 de cadre didactice. Potrivit estimărilor Ministerului Educației și Cercetării, majoritatea acestora își vor putea continua activitatea în alte instituții de învățământ din același raion, în contextul deficitului de cadre didactice din sistemul educațional. Pentru a sprijini cadrele didactice care vor fi nevoite să se relocheze, au fost alocate 9 milioane de lei destinate acordării indemnizației de relocare.

Totodată, autoritățile administrației publice locale au decis reorganizarea suplimentară a încă 10 instituții de învățământ, la inițiativa fondatorului.

În conformitate cu Regulamentul aprobat, personalul acestor instituții beneficiază de aceleași măsuri de sprijin prevăzute de cadrul normativ: prioritate la ocuparea posturilor vacante din unitatea administrativ-teritorială, posibilitatea încadrării prin norme mixte sau în activități compatibile, acces gratuit la programe de recalificare și, după caz, indemnizația de relocare.

Până în prezent, Ministerul Educației și Cercetării a recepționat o singură solicitare de relocare într-un alt raion decât cel de reședință, transmisă de organele locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDÎ).

De asemenea, cadrele didactice reîncadrate în alte instituții ca urmare a reorganizării pot beneficia de transport organizat sau de compensarea cheltuielilor de transport.

Totodată, familiile elevilor transferați din instituțiile reorganizate vor beneficia de un sprijin financiar în valoare de o mie de lei lunar, acordat pe durata anului școlar, timp de doi ani.