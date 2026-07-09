„O stâncă” și un „talent nativ”. La Moscova a fost lansată cartea scrisă de Evghenia Guțul. La eveniment au participat Ilan Șor, Marina Tauber și mai mulți propagandiști ruși

Ieri, 8 iulie, la Moscova a avut loc prezentarea versiunii tipărite a cărții scrise de bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul. La eveniment au venit Ilan Șor și Marina Tauber, precum și un grup de propagandiști ruși, scrie Nokta.

Versiunea electronică a cărții „Dosarul Guțul. Anatomia persecuției politice” a fost lansată încă în luna mai, înainte de pronunțarea sentinței împotriva bașcanei (aceasta a primit în cele din urmă o condamnare de 7 ani de închisoare). Acum, la Moscova, a avut loc prezentarea versiunii tipărite, despre care se menționează că „este deja disponibilă în cele mai mari librării din Rusia și pe principalele platforme de comerț online”.

Cartea conține scrisori adresate lui Vladimir Putin, Parlamentului European, Maiei Sandu, copiilor Evgheniei Guțul, lui Ilan Șor, lui Dmitri Constantinov — președintele condamnat al Adunării Populare a Găgăuziei — precum și judecătoarei Ana Cucerescu, cea care a pronunțat sentința împotriva lui Guțul. Ideea centrală a cărții este afirmația că Guțul ar fi fost condamnată fără temei, scrie sursa citată.

Sursa: Nokta Sursa: Nokta

Șor, Simionian și visul de a deveni președintă de colhoz

Nokta menționează că la prezentarea cărții au venit aliații lui Guțul — oligarhul Ilan Șor și fosta deputată Marina Tauber, asociată cu acesta — care au prezentat activitatea bașcanei condamnate drept o „luptă împotriva regimului”.

La eveniment a participat și șefa postului de propagandă Russia Today, Margarita Simionian. Într-un discurs de aproape cinci minute, pe care l-a publicat chiar ea, Simionian a numit-o pe Guțul „o stâncă”, „un talent nativ” și „mamă de familie”. Totuși, ea nu a spus nimic despre cartea prezentată.

La eveniment au fost prezenți și soțul, precum și sora lui Guțul, care a povestit că, în copilărie, „când încă existau colhozuri, Evghenia spunea mereu că va deveni președintă de colhoz”.

Mass-media din Rusia susține că reprezentanta Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, ar fi participat și ea la prezentarea cărții și că ar fi declarat că o admiră pe Guțul. Cu toate acestea, Zaharova nu a putut fi identificată în fotografiile de la eveniment.

„O tânără femeie este literalmente hărțuită, este privată de posibilitatea de a-și vedea apropiații — tot ceea ce are mai drag, continuarea ei”, este citată Zaharova de presa rusă.

Nokta scrie că în aceeași seară, pe rețelele sociale ale lui Guțul a apărut o scrisoare despre care se afirmă că ar fi fost transmisă de aceasta din închisoare, în care fosta bașcană le mulțumește aliaților veniți la prezentarea volumului.

„Fiecare persoană care deschide această carte, o transmite mai departe sau pur și simplu îmi rostește numele cu voce tare devine o voce a adevărului”, a adăugat Evghenia Guțul.

Evghenia Guțul a fost condamnată în primă instanță la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023.

O pedeapsă de 6 ani cu privare de libertate i-a fost aplicată și celei de-a doua inculpate în dosar, Svetlana Popan. Sentința a fost pronunțată pe 5 august 2025.