Kremlinul anunță că vrea să cumpere din alte țări benzină, dar „la prețuri rezonabile”. Cum s-a ajuns aici

„Din motive evidente, nu vom discuta acest subiect. Contactele sunt în curs”, a spus purtătorul de cuvânt al președinției, Dmitri Peskov, întrebat din ce țări ar putea cumpăra Rusia carburant, a transmis Kommersant.

Rusia se află în contact cu alte țări în legătură cu un eventual import de produse petroliere, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției, Dmitri Peskov.

„Dacă se vor ajunge la acorduri privind prețuri acceptabile, acest lucru se va întâmpla. Acesta va fi un alt pas către stabilizarea pieței, menit să frâneze această creștere bruscă a cererii”, a menționat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

„Din motive evidente, nu vom discuta acest subiect. Contactele sunt în curs”, a răspuns acesta la întrebarea referitoare la țările prin care s-ar putea realiza importul de produse petroliere.

Kommersant a relatat că guvernul a prelungit autorizația acordată anumitor rafinării de a produce benzină și motorină conforme cu standardul Euro-3 pe piața rusă.

Conform unor surse citate de acest ziar, autoritățile ar putea permite producția de benzină și motorină cu standarde mai scăzute, până la nivelul Euro-2.

Peskov a precizat că viceprim-ministrul Alexander Novak monitorizează „personal” situația pieței combustibililor în fiecare zi și a redirecționat către biroul lui Novak o întrebare privind reducerea standardului carburanților la Euro-2.

Un deficit de aprovizionare estimat la 15%

Vladimir Putin a recunoscut în weekend că Rusia se confruntă cu o criză de carburant, pe fondul intensificării atacurilor ucrainene cu drone care au provocat incendii la rafinăriile de petrol și obligând mai multe regiuni să introducă o raționalizare fără precedent a benzinei.

„Desigur, acestea creează probleme, este evident”, a spus Vladimir Putin. „În acest moment observăm o anumită penurie, dar nu este una critică”, a asigurat el.

Putin a afirmat că Moscova va încerca să atenueze criza prin creșterea importurilor de combustibil, intensificând în același timp eforturile de a proteja rafinăriile de atacurile cu drone ucrainene și de a reface infrastructura avariată cât mai repede posibil.

Atacurile ucrainene cu drone au redus capacitatea de rafinare a petrolului din Rusia cu aproximativ un sfert, ceea ce face ca piața internă a combustibililor să se confrunte cu dificultăți în a ține pasul cu cererea și a creat un deficit de aprovizionare estimat la 15%, spun analiștii.

Conform datelor din surse deschise analizate de „The Moscow Times”, joi se aplicau raționalizări ale combustibilului în cel puțin 56 de regiuni rusești, inclusiv Moscova.

Probleme mai serioase în Crimeea și Siberia

Situația este cea mai gravă în Crimeea ocupată, unde autoritățile au declarat săptămâna trecută starea de urgență după ce atacurile repetate ale Ucrainei au perturbat rutele logistice și infrastructura petrolieră.

În ultimele zile, Poliția a fost mobilizată non-stop la stațiile de benzină din regiunea Irkuțk din Rusia pentru a gestiona cozile lungi și pentru a împiedica clienții să-și umple canistrele, pe fondul agravării crizei de carburant cauzată de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol.

Măsura vine în urma deciziei luate de Igor Kobzev, guvernatorul regiunii siberiene, de a declara starea de „alertă maximă” din cauza livrărilor insuficiente de carburant.

Ofițeri de poliție și unități ale Gărzii Naționale Ruse au fost trimiși la stațiile de alimentare pentru a dirija traficul, pentru a controla cozile și pentru a aplica interdicția de umplere a canistrelor, a relatat luni publicația independentă rusă The Moscow Times.

„Situația combustibilului în oraș rămâne tensionată”, a declarat viceprimarul din Irkuțk, Serghei Gavrin, adăugând că mulți șoferi încercau să cumpere rezerve de benzină, ceea ce încetinea mișcarea cozilor.

Gavrin a precizat că poliția va rămâne la stațiile de benzină non-stop pentru a „monitoriza respectarea restricțiilor”.

Autoritățile au avertizat că șoferii prinși încercând să acumuleze rezerve de combustibil ar putea fi sancționați cu amenzi mari.