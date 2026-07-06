Mihai Popșoi, în contextul avertizării emise de MAE privind călătoriile în Rusia: „Cetățenia rusă este un bilet spre front”

Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a avertizat cetățenii moldoveni că cetățenia rusă este un „bilet spre front”. Mesajul vine în contextul unei avertizări emise de MAE luni, 6 iulie, care menționează că „în ultima perioadă” a fost înregistrat un număr în creștere de situații în care cetățenii moldoveni au fost supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus.

„Cetățenia rusă este un bilet spre front. Cei care pun la îndoială acest fapt, ascultați-l pe Alexandr Bastrykin, Șeful Comitetului de Investigații al Rusiei, care se laudă că a prins 80 de mii de migranți. I-a pus pe toți la evidență militară, iar 20,000 de tineri migranți sunt deja pe front.

Sunt sigur că moldovenii nu-și doresc asemenea bilete într-o singură direcție. Atenționez toți cetățenii noștri să fie vigilenți pentru a evita situații regretabile, care nu mai pot fi corectate”, a scris Mihai Popșoi.

Autoritățile de la Chișinău au anunțat luni, 6 iunie, că, „în ultima perioadă”, au înregistrat un număr în creștere de situații în care cetățenii moldoveni au fost supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. În plus, conform unui comunicat de presă, autoritățile ar fi primit informații privind cazuri în care persoane aflate în detenție administrativă au fost supuse unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse.

Astfel, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu un mesaj de atenționare pentru cetățenii R. Moldova care intenționează să călătorească, să tranziteze sau să se afle pe teritoriul Federației Ruse.

Potrivit „informațiilor disponibile”, aceste situații au vizat în special bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, persoane care dețin pașapoarte eliberate recent, au efectuat călătorii în Ucraina, călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Ruse.

De asemenea, autoritățile recomandă cetățenilor R. Moldova să „evalueze cu atenție” necesitatea deplasărilor în Federația Rusă, să se informeze în prealabil asupra condițiilor de intrare și ședere și să consulte recomandările oficiale de călătorie publicate de MAE.