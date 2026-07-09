Anastasia Taburceanu a restituit 500 de mii de lei la bugetul de stat, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu

„Anastasia Tăburceanu, la ziua de ieri, (8 iulie, n. red.) a restituit 500 de mii de lei. Va continua să facă lucrurile astea. Trebuie să facă lucrurile astea”, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu înainte de ședința plenară a Legislativului despre sporurile și adaosurile salariale pe care le-a încasat Taburceanu în perioada în care a lucrat la Moldatsa.

Anterior, Centrul Național Anticorupție (CNA) a pornit o cauză penală în care este vizată Taburceanu privind abuzul de serviciu la Moldatsa, a precizat pentru Realitatea purtătoarea de cuvânt a CNA, Ina Voloșciuc.

Anterior, Maia Sandu a declarat că nu are nicio legătură cu angajarea verișoarei sale, Anastasia Taburceanu, în funcția de purtătoare de cuvânt în cadrul Î. S. Moldatsa. Totodată, șefa statului a calificat venitul pe care l-a incasat verișoara sa în cadrul întreprinderii drept „bani nemeritați” și a subliniat că aceștia trebuie întorși.

Pe 1 iulie, președinta Maia Sandu a anunțat un pachet de măsuri pentru reformarea administrării întreprinderilor de stat, în urma scandalului de la Î.S. „Moldatsa”. Printre acestea se numără controale privind cheltuirea banilor publici, verificarea de către SIS și CNA a candidaților la funcții de conducere, sancționarea celor care au încălcat legea în cadrul unei „curățenii generale” și evaluarea tuturor contractelor de consultanță finanțate din asistență externă.

ZdG a publicat joi, 18 iunie, o investigație în care arată că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, cu un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume. Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

După ancheta ZdG, Vangheli a fost suspendat din funcție și apoi demis.

La două zile după publicarea anchetei, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Anastasia Taburceanu, fosta responsabilă de comunicare a fostei prim-ministre Natalia Gavrilița și verișoara președintei Maia Sandu, era angajată la întreprinderea de stat în funcția de specialistă în comunicare. Potrivit datelor făcute publice, aceasta a încasat pentru această funcție peste jumătate de milion de lei, adică, în medie, peste 75 de mii de lei pe lună, fapt care a stârnit critici în spațiul public. Pe 23 iunie, Anastasia Taburceanu a anunțat că pleacă din funcție și că va restitui banii.

Au urmat alte două demisii pe 29 iunie – Roman Cojuhari din funcția de director al Agenției Proprietății Publice (APP) și deputatul PAS Radu Marian, de la șefia comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe.

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