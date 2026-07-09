Poluare cu mercur și peste 20 de metri cubi de deșeuri periculoase, depistate în urma unui control inopinat. Ministrul Mediului: „Este o situație de o gravitate deosebită”

Inspectoratul pentru Protecția Mediului a descoperit peste 20 de metri cubi de deșeuri medicale periculoase, depozitate ilegal în 21 de saci. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a menționat că este o situație „de o gravitate deosebită”.

În cadrul verificărilor, au fost constatate încălcări grave ale legislației privind gestionarea deșeurilor, potrivit ministrului.

„Sacii conțineau cantități importante de deșeuri periculoase, inclusiv metale grele, medicamente solide și lichide, seringi și sisteme de perfuzie utilizate, precum și alte substanțe cu potențial ridicat de risc pentru sănătatea populației și pentru mediu”, a comunicat ministrul Mediului.

Într-o altă locație, din cauza gestionării iresponsabile a unui spațiu de către agentul economic, s-a constatat o poluare cu mercur – „un fapt extrem de grav”, declară Gheorghe Hajder.

„În acest moment, se întreprind măsuri pentru sigilarea și securizarea spațiilor contaminate și se desfășoară acțiuni de investigare pentru stabilirea tuturor persoanelor responsabile și aplicarea măsurilor prevăzute de lege”, conform ministrului.

Gheorghe Hajder a declarat că va reveni cu detalii imediat ce ancheta va fi finalizată.