LIVE TEXT Nikopolul, atacat de Rusia. Trei persoane au murit. Război în Ucraina, ziua 1581

UPDATE 21:00 În urma atacurilor rusești asupra raionului Nikopol, trei persoane au murit și alte șase au fost rănite, informează Serviciul de Urgență al Ucrainei.

Echipele de salvare au acordat primul ajutor medical răniților, i-au transportat la unitățile medicale și au stins incendiile.

Au fost avariate o întreprindere agricolă, un oficiu poștal, o stație de alimentare cu combustibil, magazine, blocuri de locuit și case individuale. Incendiile au fost stinse.

UPDATE 17:00 Într-unul dintre raioanele sătești ale comunității Sumî, doi bărbați au fost răniți când o dronă rusească a lovit o instalație de infrastructură, a relatat Serhii Krîvosheienko, șeful Administrației Militare Regionale Sumî, pe Telegram.

„Doi bărbați au fost răniți când o mașină rusească de tip Molniîa a lovit o instalație de infrastructură într-unul dintre cartierele sătești ale comunității Sumî. Una dintre victime este în stare critică”, a declarat Krîvosheienko.

El a menționat că în Sumî și în districtul satului Stetskivka, geamurile și o mașină parcată au fost avariate atunci când racheta a lovit zona din jurul unei clădiri rezidențiale și a unei gospodării private.

Nu au fost victime în aceste două locații.

UPDAE 16:00 La Nikopol, în regiunea Dnipropetrovsk, rușii au lansat un al doilea atac asupra salvatorilor care interveneau pentru lichidarea consecințelor bombardamentului precedent.

După atacul asupra unui cartier rezidențial al orașului, pompierii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență stingeau incendiul izbucnit la o casă particulară. Chiar în timpul intervenției, aceștia au fost din nou ținta focului inamic.

Niciun membru al echipajului nu a fost rănit. Totuși, o autospecială de pompieri a fost avariată.

UPDATE 14:55 În regiunea Dnipropetrovsk, trei persoane au fost ucise, iar alte 23 au fost rănite, potrivit informațiilor preliminare, în urma unui atac cu rachete lansat de Federația Rusă asupra orașului Krîvîi Rih.

În urma atacului rusesc au fost avariate obiective ale infrastructurii industriale. De asemenea, au fost deteriorate o clădire neutilizată, un excavator și un automobil.

Bombardamentul a provocat un incendiu, pe care salvatorii au reușit să îl lichideze în scurt timp.

UPDATE 12:30 În regiunea Zaporijjea, trei persoane au fost rănite în urma bombardamentelor lansate de Federația Rusă – doi bărbați, în vârstă de 60 și 73 de ani, și o femeie de 73 de ani.

În urma atacului nocturn asupra orașului Zaporijjea, o clădire administrativă aflată pe teritoriul unei stații de alimentare cu carburanți a fost cuprinsă de flăcări. Într-o localitate din raion, loviturile inamice au distrus mai multe locuințe.

Dimineața, ocupanții au atacat o parcare privată, iar ulterior au lansat un al doilea bombardament asupra aceleiași zone. În urma atacurilor, au ars nouă camioane și două remorci.

Totodată, într-o comunitate din raion, clădirea unei instituții de învățământ a fost grav avariată și a izbucnit un incendiu. De asemenea, au fost deteriorate clădirile rezidențiale și administrative din apropiere.

Salvatorii au lichidat toate incendiile.

UPDATE 11:15 În timpul nopții, forțele ruse au lansat un atac aerian asupra comunității Vasîlkivka. În urma loviturii, a fost avariată clădirea unei subunități de pompieri și salvatori. Din fericire, niciun salvator nu a fost rănit. De asemenea, un incendiu a izbucnit într-o locuință distrusă.

În comunitatea Bojedarivka, din raionul Kamianske, a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei gospodării private.

Totodată, în raioanele Nikopol, Samar și Dnipro, bombardamentele au provocat pagube în zone rezidențiale, la întreprinderi, mijloace de transport și infrastructură.

UPDATE 10:30 În seara zilei de 22 iunie, Rusia a bombardat din nou orașul Sumî. Loviturile au fost înregistrate în trei locații. În una dintre acestea, un troleibuz a luat foc, a scris Serviciul pentru Situații de Urgență.

Specialiștii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei au lichidat toate focarele de incendiu.

UPDATE 9:45 În noaptea de 23 iunie, forțele ruse au atacat Ucraina cu 135 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas și drone de tip „Parodia”, lansate din direcțiile Orel, Kursk, Breansk, Primorsko-Ahtarsk și Millerovo, au anunțat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic (REB), unitățile de sisteme fără pilot și grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât prin bruiaj 118 drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și de alte tipuri în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate 13 lovituri ale dronelor de atac în 11 locații, precum și căderea resturilor dronelor doborâte în alte trei locații.