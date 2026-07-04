BBC Rusia recrutează studenți pentru a compensa pierderile tot mai mari din Ucraina: „Mi-a spus: «Nu mi se va întâmpla nimic, totul va fi bine»”

„A studiat dronele timp de trei luni – și totuși l-au aruncat într-un atac frontal, în mașina de tocat carne”, a spus mama adoptivă a lui Valeri Averin, Oksana Afanayeva. Tânărul de 23 de ani este printre primii studenți ruși despre care se știe că au fost uciși în Ucraina, după ce s-a înscris ca parte a unei noi campanii la scară largă de recrutare a tinerilor din universități și colegii în forțele de drone ale Rusiei, relatează BBC.

„Nici măcar nu servise în armată”, s-a plâns Afanasyeva.

Campania de încurajare a studenților de la universități, colegii tehnice și școli profesionale să semneze contracte militare a început la începutul acestui an, deoarece Rusia a căutat să-și susțină efortul de război până în al cincilea an. S-a concentrat în special pe cei care au dificultăți academice sau se gândesc să ia o pauză de la studii.

Valeri Averin a crescut într-un orfelinat din Siberia de Est până când a fost luat în plasament la vârsta de 11 ani. Până când a fost recrutat în armată, era în ultimul an la Școala Tehnică Republicană de Construcții Buriat.

La începutul lunii aprilie, și-a sunat mama adoptivă pentru a-i spune că este trimis undeva „fără semnal telefonic” și că nu ar trebui să-și facă griji.

Inițial, el a spus că a plecat să câștige bani la Wildberries, un comerciant online rusesc, iar ea a fost șocată să afle că semnase un contract militar și că terminase antrenamentul ca operator de drone.

„Mi-a spus: «Nu mi se va întâmpla nimic, totul va fi bine.»”

O săptămână mai târziu, pe 8 aprilie, ea a aflat că fusese ucis într-un atac cu mortier lângă Luhansk, ocupat de ruși, în estul Ucrainei.

Vladislav Gorbunov, un tânăr de 18 ani din orășelul Unecha, situat la 70 km nord de granița cu Ucraina, a murit la 4 luni după ce a semnat un contract – pe 6 aprilie.

Studiase construcția și întreținerea căilor ferate la Școala Tehnică de Stat locală pentru Tehnologii Sectoriale și Transporturi și fusese inițial trimis la o unitate de asalt de infanterie din prima linie, înainte de a fi transferat la o unitate de operatori de drone.

Rakhim Abdullin se înscrisese la Colegiul Minier Kumertau pentru a se instrui ca sudor în urmă cu doi ani, dar studiile sale nu au funcționat, iar în ianuarie, la puțin peste două săptămâni după ce a împlinit 18 ani, a semnat un contract militar cu scopul de a deveni operator de drone, deoarece părea o opțiune sigură.

„Dar odată ce a ajuns acolo, s-a dovedit a nu fi deloc sigur”, a explicat mama sa, Elena. „Pentru că și ei văd trupele de asalt și sunt chiar în prima linie.”

Până la 13 martie, el era deja mort. „A plecat repede și s-a întors repede”, a spus ea.

Cei trei foști studenți – Abdullin, Gorbunov și Averin – se numără printre cei 230.407 de soldați și ofițeri ruși ale căror decese au fost verificate de BBC, pe baza analizei cimitirelor, a monumentelor de război, a registrelor guvernamentale și a necrologurilor.

Se crede că numărul real al morților este mult mai mare, iar experții militari consideră că analiza BBC a datelor open-source reflectă 45-55% din numărul total. Aceasta ar plasa numărul real al morților între 417.000 și 509.500. Cea mai mare agenție de spionaj din Marea Britanie, GCHQ, a declarat în mai că numărul a fost de aproape 500.000.

Pierderile Ucrainei sunt, de asemenea, foarte mari. Președintele Volodimir Zelenski a recunoscut ultima dată 55.000 de morți în februarie 2026, precum și un număr mare de persoane dispărute.

Un site web ucrainean anonim sugerează că numărul total de decese militare ar putea ajunge la 213.000, iar serviciile de informații militare olandeze estimează numărul morților, răniților și dispăruților la aproximativ 500.000.