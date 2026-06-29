Deutsche Welle Vladimir Putin recunoaște: Rusia rămâne fără carburanți

Autoritățile instalate de Rusia în Crimeea anexată în 2014 au decretat stare de urgență regională pentru a gestiona problemele economice. Penele de curent ce au urmat atacurilor Ucrainei asupra infrastructurii energetice și de combustibil au afectat alimentarea cu apă și i-au împins pe locuitori să cumpere benzină de pe piața neagră. Mulți au ales să plece din Crimeea, dând curs mesajelor Kievului, care le-a recomandat să părăsească peninsula cât încă mai pot, scrie Deutsche Welle.

Efortul acesta este însă tot mai complicat, deoarece așa-zișii oficiali numiți de Moscova în Crimeea au anunțat, în weekend, suspendarea completă a vânzărilor de carburanți către persoane fizice și companii. Rezervele sunt păstrate exclusiv pentru serviciile publice esențiale și armată, după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești urmate de lipsa benzinei în tot mai multe zone din țară.

De altfel, Rusia a impus, începând de duminică, restricții la vânzarea carburanților în multe regiuni și republici ale Federației iar președintele rus Vladimir Putin ia în calcul inclusiv interzicerea exporturilor de combustibili și, potrivit agenției AP, importuri suplimentare.

Putin a convocat reprezentanții mai multor ministere și ai principalilor producători de petrol la o reuniune de criză în care a cerut o „rezolvare clară, rapidă și competentă”, pentru ca luna viitoare producția principalelor tipuri de carburanți să crească semnificativ. Putin a confirmat că „la benzinării sunt cozi, iar sortimentele de benzină necesare nu sunt întotdeauna disponibile”.

Benzina raționalizată

În urma atacurilor recente ale dronelor ucrainene asupra rafinăriilor rusești, mai multe instalații au fost oprite pentru reparații. La începutul acestei luni, Statul Major al armatei Kievului a susținut că forțele sale au lovit 16 rafinării și terminale petroliere importante din Rusia, scoțând din funcțiune peste 30% din capacitatea de rafinare a țării.

Guvernatorul regiunii Irkutsk a declarat, la sfârșitul acestei săptămâni, stare de alertă ridicată din cauza penuriei și a anunțat că la benzinăriile Rosneft fiecare autovehicul poate alimenta doar în rezervor și cel mult 50 de litri, relatează agenția Anadolu. Este interzisă vânzarea de combustibil în orice recipient extern, a scris oficialul pe o platformă rusă de socializare. Excepție fac serviciile de intervenții și urgențe, precum și utilajele agricole. Alte rețele de benzinării (între care Gazpromneft sau Lukoil) ar putea introduce limite și mai mici.

Pentru a reduce consumul de combustibil, guvernatorul a recomandat instituțiilor și companiilor să își treacă angajații în regim de telemuncă.

Militar, a mai precizat Putin într-un interviu televizat, prioritatea este accelerarea producției celor mai necesare sisteme de apărare, pentru a răspunde atacurilor cu drone din Ucraina.

Și în teritoriile ocupate de Rusia din sudul Ucrainei sunt probleme: potrivit autorităților instalate de Moscova, în regiunea Herson au avut loc întreruperi totale ale alimentării cu energie electrică. Deconectări de urgență a raportat și guvernatorul rus al regiunii Zaporijjea. Instalații energetice au fost, acolo, avariate în urma unor atacuri ucrainene.

Moscova, tot mai aproape de front

Războiul ajunge tot mai des în apropierea capitalei ruse. Sâmbătă, drone ucrainene au vizat vecinătatea Moscovei, fapt confirmat și de primarul Moscovei, Serghei Sobianin. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat de altfel un atac cu drone asupra unei stații de pompare a petrolului pentru aprovizionarea metropolei.

În apropiere de Volgograd, „obiecte aeriene de mare viteză”, cel mai probabil rachete de croazieră, au țintit uzina care produce rachete Flamingo și componente pentru sistemele de rachete Iskander, Iars și Topol-M, capabile să transporte și focoase nucleare.

Transportul de mărfuri, mai greoi și mai scump

Afectate sunt și transporturile de mărfuri către China, una din principalele surse de venituri externe ale Kremlinului. Companii de transport citate de ziarul moscovit Kommersant spun că limitările de la alimentare reduc distanțele parcurse zilnic cu aproape un sfert iar cozile de la benzinării întârzie livrările chiar și cu o zi întreagă. Costurile unei curse au crescut cu până la zece procente.

Lovite de penuria de carburanți sunt mai ales Siberia, sudul Rusiei, Crimeea și mai multe regiuni de frontieră. Aceste probleme complică planificarea rutelor și îi obligă pe unii proprietari de camioane să renunțe la cursele pe distanțe lungi din cauza incertitudinii privind disponibilitatea combustibilului.