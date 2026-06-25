LIVE TEXT Rusia a atacat o localitate din regiunea Donețk cu trei bombe aeriene. O persoană a murit. Există și răniți. Război în Ucraina, ziua 1583

UPDATE 19:55 Soldații ruși au atacat localitatea Drujkivka din regiunea Donețk cu trei bombe aeriene FAB-250, a raportat Parchetul regional din Donețk.

În urma atacurilor, o femeie și-a pierdut viața, iar alte patru persoane au fost rănite. Victimelor li s-au diagnosticat leziuni cauzate de explozii și răni provocate de șrapnel.

UPDATE 19:50 Numărul victimelor în urma atacului cu rachete al Rusiei asupra orașului Krivoi Rîh, care a avut loc pe 23 iunie, a crescut la cinci persoane. Un bărbat a decedat la spital în urma rănilor grave. Acest lucru a fost anunțat de Alexander Vilkul.

„În ciuda tuturor eforturilor medicilor, un bărbat în vârstă de 23 de ani a decedat din cauza unor leziuni incompatibile cu viața — o rană penetrantă la cap. Astfel, numărul victimelor acestui atac criminal a crescut la cinci”, a scris el.

UPDATE 17:00 Trupele ruse au efectuat trei atacuri asupra locomotivelor Căilor Ferate Ucrainene în regiunile Zaporijjea și Sumî, iar un mecanic de locomotivă asistent a fost ucis într-unul dintre atacuri, a relatat pe Facebook de președintele consiliului de administrație al Căilor Ferate Ucrainene, Oleksandr Pertsovskîi.

Acesta a spus că trupele ruse au efectuat trei atacuri asupra locomotivelor, două în Zaporijjea și una în regiunea Sumî.

„Am reușit să evacuăm la timp două echipaje; niciunul dintre ele nu a fost rănit, dar al treilea atac din Zaporijjea s-a încheiat tragic – mecanicul de locomotivă a reușit să ajungă în siguranță, dar mecanicul de locomotivă adjunct, care se afla în cabina din spate, nu a putut fi salvat”, a scris Pertsovskyi.

El a adăugat că se investighează toate circumstanțele incidentului.

Președintele consiliului de administrație a subliniat că lucrătorii feroviari reușesc să salveze zeci de angajați de atacurile în fiecare săptămână, dar fiecare astfel de pierdere este o tragedie ireparabilă.

Potrivit lui Pertsovskîi, compania oferă toată asistența și sprijinul necesar familiei și celor dragi ai decedatului.

UPDATE 16:00 Forțele ucrainene au efectuat atacuri asupra infrastructurii petroliere rusești, lovind un depozit de petrol din regiunea Krasnodar și două rafinării de petrol din Republica Bashkortostan din Rusia, au confirmat președintele Volodimir Zelenski și Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) pe 25 iunie.

„Operațiunile noastre pe termen lung reprezintă un răspuns consecvent și precis la prelungirea războiului de către Rusia și la atacurile asupra orașelor și comunităților ucrainene”, a scris Zelenski pe X.

Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele de socializare de către locuitorii locali pretind că arată flăcări emanând din depozitul de petrol Poltavskaya din districtul Krasnoarmeysky din regiune.

Alexander Kharlitonov, șeful districtului Krasnoarmeîskî, a scris pe rețelele de socializare că incendiul de la depozitul de petrol a fost rezultatul „căderii de resturi de dronă”.

Depozitul de petrol Poltavskaîa, aflat la aproximativ 300 de kilometri de linia frontului, a fost atacat în noaptea de 25 iunie, potrivit lui Zelenski.

Depozitul este o instalație mare pentru recepționarea, depozitarea și transportul de motorină și benzină. Parcul său de rezervoare este format din 28 de unități, a declarat SBU.

Forțele ucrainene au atacat, de asemenea, două rafinării de petrol din Ufa, în Republica Bashkortostan a Rusiei – Bashneft-Ufaneftekhim și Bashneft-Novoil – în dimineața zilei de 25 iunie. Ufa se află la aproximativ 1.500 de kilometri (900 de mile) de granița de est a Ucrainei.

În urma exploziilor, incendiile au izbucnit la instalații, SBU afirmând că imaginile din presă arată cel puțin două locuri separate ale incendiului.

Radiy Khabirov, șeful Republicii Bashkortostan din Rusia, a declarat că resturi de dronă au căzut într-o zonă industrială din Ufa și că atacul a fost respins, se pare. Khabirov nu a specificat la ce zonă industrială se referă.

Khabirov a adăugat că serviciile de urgență intervin în urma atacului, spunând că nimeni nu a fost rănit și că procesele de producție din zona industrială nu au fost perturbate.

Atacul asupra depozitului de petrol are loc pe fondul unui atac mai amplu al dronelor ucrainene asupra regiunii Mării Negre, cu pene de curent raportate în Crimeea ocupată – situată vizavi de regiunea Krasnodar la nord-vest, peste strâmtoarea Kerci.

Kievul a vizat în mod constant infrastructura petrolieră rusească din regiunea Krasnodar, în încercarea de a perturba veniturile din petrol care alimentează efortul de război al Moscovei.

Ucraina s-a bazat din ce în ce mai mult pe drone produse pe plan intern pentru a ataca ținte din interiorul Rusiei , în special instalații legate de rafinarea petrolului, logistică și producție de apărare.

UPDATE 14:10 Ucraina a primit 3,2 miliarde de euro de la Uniunea Europeană, prima tranșă dintr-un împrumut de 90 de miliarde de euro, a anunțat premierul ucrainean Iulia Svîrîdenko, pe 25 iunie.

Împrumutul de sprijin pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro, este esențial atât pentru sprijinirea directă a efortului de război al Ucrainei, cât și pentru finanțarea bugetului guvernamental mai larg și se așteaptă să acopere două treimi din nevoile totale ale Ucrainei pentru 2026 și 2027. Un acord final privind împrumutul a fost încheiat în aprilie.

„Fondurile au fost deja transferate la bugetul de stat și vor fi folosite pentru a consolida capacitățile de apărare și reziliența socială a Ucrainei”, a scris Svyrîdenko pe Telegram.

Ministerul Finanțelor al Ucrainei a declarat că fondurile vor fi utilizate „pentru finanțarea cheltuielilor prioritare ale bugetului de stat, susținerea stabilității macroeconomice și asigurarea funcționării neîntrerupte a statului în timpul războiului de amploare”.

Plata tranșei a fost anunțată anterior în aceeași zi de către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Conferința de redresare a Ucrainei de la Gdansk, Polonia.

„Ucraina prosperă de mâine necesită investiții masive astăzi”, a spus ea. „De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, Uniunea Europeană și statele sale membre au oferit peste 200 de miliarde de euro în sprijin economic, financiar și militar. Iar prin Împrumutul de Sprijin pentru Ucraina, vom oferi încă 90 de miliarde de euro în următorii doi ani.”

Ea a spus că UE va „începe să plătească primii bani din cei 6 miliarde de euro pentru producția de drone în următoarele zile”.

Pentru fiecare tranșă din împrumutul de 90 de miliarde de euro, care va fi acordat treptat în 2026 și 2027, UE și Ucraina au convenit asupra unor condiții pe care Kievul trebuie să le îndeplinească pentru a primi banii, unele dintre acestea nefiind populare.

Parlamentul a dat deja semne că se confruntă cu dificultăți în a ține pasul cu agenda de reforme. Pe 22 mai, liderii UE au putut aproba doar plăți parțiale a trei runde separate de asistență financiară, deoarece parlamentul nu a reușit să adopte toate reformele necesare.

UPDATE 12:30 În regiunea Sumî, rușii au lansat un atac repetat asupra salvatorilor.

În comunitatea Hlukhiv, pompierii interveneau la locul unui atac cu dronă asupra unui depozit. În acel moment, forțele ruse au lovit în apropierea unei cisterne de pompieri. Totuși, întregul personal a reușit să se retragă în siguranță.

UPDATE 11:50 În Sumî, în urma loviturii forțelor ruse asupra unei benzinărie, au fost răniți 4 oameni.

În timpul stingerii incendiului, salvatorii au fost nevoiți să oprească de mai multe ori intervenția din cauza riscului unor noi lovituri.

Pompierii au lichidat incendiul.

UPDATE 11:30 Începând din seara zilei precedente, trupele ruse au atacat cinci raioane ale regiunii Dnipropetrovsk, a informat Serviciul pentru Situații de Urgență .

În raionul Dnipro a izbucnit un incendiu într-un depozit în care era păstrată tehnică comunală. Aproximativ 10 mijloace de transport au fost avariate.

Două comunități din raionul Sinelnikove au fost lovite de atacuri. În urma bombardamentelor a luat foc o casă de cultură, iar mai multe locuințe private au fost avariate.

La Pavlohrad au izbucnit mai multe incendii în urma atacurilor. Au fost avariate clădirea unui colegiu, un cămin, un complex de agrement și mai multe automobile.

În raionul Nikopol, focul inamic a avariat o stație de alimentare cu carburanți.

În raionul Krîvîi Rog a fost afectat un obiectiv de infrastructură.

Nu au fost înregistrate victime. Pompierii au lichidat toate incendiile provocate de atacurile.

UPDATE 8:45 În noaptea de 25 iunie, forțele ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică de tip Iskander-M lansată din Crimeea ocupată, precum și cu 90 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas și drone-momeală de tip „Parodia”, lansate din regiunile Kursk, Breansk, Millerovo, Șatalovo, Oriol, Primorsko-Ahtarsk (Federația Rusă), Hvardiiske (Crimeea ocupată) și din teritoriul ocupat al regiunii Donețk, au informat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic, sistemele fără pilot și grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:30, apărarea antiaeriană a doborât prin mijloace de război electronic 83 de drone inamice de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri, în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale unei rachete balistice și ale șase drone de atac în șapte locații, precum și căderi de resturi provenite de la ținte doborâte în nouă locații.