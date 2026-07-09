Maia Sandu invită fracțiunile la discuții: Consultările privind desemnarea unui candidat la funcția de premier al R. Moldova vor începe vineri, 10 iulie

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova. Cinci dintre fracțiuni ar urma să se întâlnească cu Maia Sandu pe 10 iulie, iar fracțiunea PAS – pe 11 iulie. Anunțul a fost făcut de Președinție joi, 9 iulie.

Întâlnirile vor avea loc vineri, 10 iulie, și sâmbătă, 11 iulie, la Președinția R. Moldova, conform următorului program:

Vineri, 10 iulie:

10:00 – Fracțiunea parlamentară „Democrația Acasă”

11:00 – Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”

13:00 – Fracțiunea parlamentară „Alternativa”

14:00 – Fracțiunea parlamentară „Partidul Comuniștilor din Republica Moldova”

15:00 – Fracțiunea parlamentară „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”

Sâmbătă, 11 iulie:

10:00 – Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate”

„Consultările se desfășoară în conformitate cu prevederile Constituției R. Moldova și au drept scop desemnarea unui candidat la funcția de Prim-ministru, în vederea formării unui nou Guvern”, a precizat Președinția.

Două partide refuză să participe la consultările pentru desemnarea unui nou premier

Anterior, Mișcarea Alternativa Națională (MAN) și Partidul Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) au anunțat că vor boicota discuțiile de la Președinție.

PSRM susține că nu va participa deoarece consultările sunt „pur formale, menite doar să mimeze respectarea Constituției”, iar MAN califică procesul drept „o farsă”.

Vineri, 3 iulie, Alexandru Munteanu a anunțat că demisionează din funcția de premier. În anunțul său, Munteanu a scris: „În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec.”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a declarat că prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut „mână liberă” să conducă Guvernul și că a plecat din funcție din propria inițiativă. În prima sa reacție după demisia premierului, șefa statului a anunțat că va începe luni, 6 iulie, consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

Pe 7 iulie, Eugeniu Osmochescu a fost numit în funcția de prim-ministru interimar. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta R. Moldova, Maia Sandu. Osmochescu a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării și va intra în funcție de la data de 8 iulie 2026, până când va fi format un nou Guvern.