O persoană a fost prejudiciată cu peste 600 de mii de lei: Suspecții s-au dat drept angajați ai unei companii de telefonie mobilă

În ultimele 24 de ore, Poliția nu a înregistrat cazuri noi de escrocherie telefonică, însă oamenii legii au fost sesizați despre un caz de escrocherie care ar fi fost comis în perioada 28 august – 12 septembrie curent, însă a fost raportat abia acum de către victimă, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Cazul a fost înregistrat în municipiul Hîncești. Un bărbat de 25 de ani a fost contactat telefonic de persoane necunoscute, care s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai unei companii de telefonie mobilă, iar ulterior ai unei instituții bancare.

„Prin abuz de încredere și prezentarea unor informații false, suspecții ar fi determinat victima să efectueze mai multe operațiuni financiare, în urma cărora aceasta a fost prejudiciată cu 627 707 lei. Potrivit informațiilor preliminare, banii proveneau inclusiv din credite contractate de victimă de la instituții financiare, precum și din vânzarea unui bun imobil și din împrumuturi”, potrivit Poliției.

O parte dintre mijloacele bănești a fost transferată prin intermediul serviciilor bancare, iar o altă sumă ar fi fost transmisă fizic unei persoane necunoscute, în municipiul Chișinău.

De asemenea, Poliția raportează că, datorită vigilenței cetățenilor, alte 48 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte de a produce prejudicii financiare.

„Poliția reamintește: nu comunicați persoanelor necunoscute datele cardului bancar, parolele sau codurile de securitate și nu efectuați transferuri de bani la solicitarea unor persoane care vă contactează telefonic, indiferent de instituția pe care pretind că o reprezintă”, îndeamnă IGP.